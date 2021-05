Finalmente sarà più facile ringiovanire la pelle del tuo viso con questi trucchi. Diventeranno dei must have irrinunciabili per la tua skincare routine. Cosa aspetti allora? Provali subito!

Quasi sempre, dopo i trent’anni, iniziano a comparire i primi segni del tempo. Fronte e contorno occhi sono le zone più delicate. Bisogna intervenire subito anche sulle rughe naso labiali, magari con prodotti a base di acido ialuronico.

Seguire una buona skincare routine è fondamentale per assicurare alla pelle il giusto nutrimento quotidiano, di giorno e di notte. I prodotti vanno scelti con cura, tenendo conto del tipo di pelle. Può essere normale, grassa, secca oppure mista. Quindi, ad ogni pelle la sua cosmesi: è questa la regola d’oro per risultati impeccabili.

Per le pelli grasse, a tendenza acneica, meglio puntare su prodotti non comedogeni. Brufoli e punti neri compaiono quando i pori sono ostruiti da cellule morte e sebo in eccesso. Prodotti di questo tipo, quasi sempre a texture leggera, aiutano a liberare i pori da ogni impurità.

Non c’è beauty care davvero perfetta senza questi due step: detersione e idratazione. E tu come nutri la pelle del tuo viso? Se hai qualche dubbio, ecco la mini-guida che ti aiuterà a fare chiarezza. Scopri di più!

Con questi trucchi avrai una pelle del viso più fresca

Spesso, quando ci guardiamo allo specchio, notiamo che il nostro incarnato è più spento. In buona parte influisce l’azione dannosa degli agenti atmosferici, ma anche quella di smog e inquinamento.

La pelle è la ‘cartina di tornasole’ della nostra salute. Problemi di cuore e fegato, ma anche polmonari o ormonali, si rivelano sempre sulla pelle. Ne alterano colore, grana e luminosità.

E’ importante seguire una dieta sana ed equilibrata, con il giusto bilanciamento tra carboidrati, proteine, fibre, vitamine, sali minerali e così via. Con un buon programma alimentare, la qualità della pelle può migliorare molto.

Ma vediamo ora come fare, in concreto, per seguire una buona skincare routine. Alcuni prodotti sono dei must have irrinunciabili, da tenere sempre a portata di mano. Ecco quali sono tutti gli step da seguire per non sbagliare. Si tratta di 4 segreti di bellezza per una pelle del viso più giovane e liscia come una pesca.

Detergi bene. Usa un buon latte detergente per rimuovere ogni impurità dalla pelle, compresi i residui di trucco. Con questa operazione eviterai l’occlusione dei pori. Metti una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone e massaggia delicatamente su tutte le zone, compresa quella del collo.

Idrata a fondo. La pelle del viso ha bisogno di un nutrimento quotidiano. Ecco perché devi idratare bene. Scegli una crema a texture leggera o più corposa a seconda del tipo di pelle che hai. Se hai dubbi, per non sbagliare, chiedi consiglio al tuo dermatologo di fiducia.

Ricordati sempre dello scrub. Puoi farlo 1-2 volte a settimana, per rimuove tutte le cellule morte. In alternativa, puoi usare anche un tonico. E' più delicato e svolge ugualmente un'ottima funzione esfoliante.

Bada bene al contorno occhi. E' una zona molto sensibile e devi scegliere i prodotti in base alle tue esigenze specifiche. Per esempio, se hai borse e occhiaie, scegline uno decongestionante.

Come vedi non è poi così difficile prendersi cura della pelle del viso. Con attenzione e costanza, seguendo davvero pochi passaggi, potrai mantenerla in buona salute più a lungo. Quindi fai sempre in tempo a correggere qualche cattiva abitudine o a integrare un prodotto che ancora ti manca.