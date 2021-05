Croce e delizia di tutte le cucine il minestrone è un piatto immancabile delle nostre vite, odiato da piccoli e che man mano incominciamo a scoprire e magari amare.

Un piatto ideale per chi è a dieta, ma anche un ottimo salvacena in caso decidiamo di congelarne.

Un piatto semplice il minestrone in molti penseranno, cosa ci vuole a bollire un po’ di verdure. Eppure ebbene si anche il minestrone può nascondere dei tranelli in cui possiamo cedere. Ecco gli errori a cui dobbiamo fare attenzione

Minestrone di verdure gli errori in cui possiamo inciampare.

Il primo dubbio che possiamo avere quando iniziamo a fare questo piatto e se fare o no ricorso a quello surgelato, una soluzione senza ombra di dubbio comoda ma che ci toglie il piacere della scelta della verdure. Un modo pratico e sicuramente veloce di fare questo piatto. Ma se decidiamo di farlo con le verdure vere e proprie allora sono altre le cose a cui dobbiamo fare attenzione.

La prima cosa e quali verdure scegliere, beh la base sono porro, carota sedano e cipolla poi possiamo sbizzarrirci con altre scegliendo verdure a foglia verde o pomodoro.

Cosa assolutamente da evitare sono i legumi in scatola, la motivazione è che essendo precotti si sfalderebbero immediatamente.

Una buona regola dovrete essere quella di scegliere sempre la verdura di stagione,

attenzione anche alle verdure che hanno un sapore troppo forte e a quelle che tingono di rosso.

Attenzione anche al taglio delle verdure, per dare un bell’aspetto al nostro piatto dobbiamo cercare a farle tutte delle stesse dimensioni non solo per questo di cottura ma anche di estetica.

Altro no assoluto è al dado per insaporire il nostro minestrone , possiamo infatti per insaporirlo in caso di bisogno utilizzare le erbe aromatiche come salvia, rosmarino,alloro, timo.

Possiamo poi sbizzarrirci anche su cosa accompagnare al minestrone possiamo scegliere tutti i tipi di pasta corta o minestra o i crostini, si anche al parmigiano che regala al nostro piatto un qualcosa di più.