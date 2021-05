Minacce all’Isola dei Famosi: parole pesanti ma poi la naufraga se le rimangia

Minacce all’Isola dei Famosi: parole pesanti in un video trasmesso in diretta, ma poi la naufraga se le rimangia. Ecco cos’è successo.

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 si avvicina e sale la tensione tra i naufraghi che non hanno alcuna intenzione di arrendersi puntando a conquistare uno dei posti disponibili per l’ultima puntata. La nomination, a questo punto del percorso, è un serio rischio e finire al televoto fa saltare meccanismi e strategie varie.

Per riuscire a vincere la sfida al televoto c’è anche, a detta di qualche naufrago, chi farebbe uso delle maniere forti. E’ quanto emerso durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 21 maggio. Dopo un filmato trasmesso da Ilary Blasi, il vaso di Pandore è stato aperto, ma in diretta, tutto è cambiato.

Isola dei Famosi 2021, scontro per il televoto: Rosaria Cannavò svela tutto

Fariba Tehrani domina il televoto dell’Isola dei Famosi 2021 e si candida a conquistare un posto nella finalissima del 7 giugno. La mamma di Giulia Salemi, nonostante finisca quasi sempre in nomination, può contare sull’affetto del pubblico che, finora, l’ha sempre salvata permettendole di restare in Honduras.

Finita al televoto per punizione dopo aver svelato il segreto di Playa Imboscada, Fariba ha vinto, insieme ad Isolde Kostner, contro Rosaria Cannavò. Fariba ha conquistato il 47% dei voti scatenando l’entusiasmo di Giulia Salemi che, su Twitter, ha lanciato un avvertimento agli altri naufraghi.

Un risultato importante quello raggiunto da Fariba dietro il quale ci sarebbe un segreto. Stando alle parole dette da Rosaria Cannavò nella clip mandata in onda da Ilary Blasi, Fariba metterebbe contro gli altri naufraghi i followers della figlia Giulia Salemi.

“Oggi finalmente ha ammesso di avermi nominata” – dice Rosaria nel filmato. Poi, rivolgendosi a Fariba, chiede: “Ti ho mai detto non mi nominare perchè altrimenti i followers di tua figlia mi fanno fuori? Non me ne frega niente dei followers di Fariba”.

“Ti brucia dal giorno in cui ti ho nominato. Sei ipocrita, falsa e stratega”, risponde Fariba che, in diretta, smentisce di aver tirato in ballo i followers della figlia. Fariba, dunque, continua ad essere una grande protagonista dell’Isola.