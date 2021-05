Mahmood, ospite di Verissimo, si lascia andare ad una confessione che spiazza Silvia Toffanin: “Sto vivendo un momento terribile”.

Momento terribile per Mahmood dal punto di vista sentimentale. A svelarlo è proprio l’artista in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo per la puntata in onda sabato 22 maggio. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019, autore di tantissime hit di successo, nel salotto di Silvia Toffanin, si è lasciato andare parlando anche d’amore.

Nel corso della lunga intervista, Mahmood ha parlato anche della sua famiglia ammettendo di essere stato fortunato essendo cresciuto in una “famiglia aperta mentalmente”.

Mahmood a Verissimo: “Se sono innamorato? Sto vivendo un momento terribile”

Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 22 maggio, ospita i finalisti di Amici 2021 Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Alessandro e la finalista Giulia, Emma Marrone che sta per tornare sul palco con i concerti dall’Arena di Verona, Gessica Notaro Mahmood che, nel programma di Verissimo, ha parlato anche del Ddl Zan non sottraendosi alla domanda sull’amore.

LEGGI ANCHE—>GF Vip: Mahmood ci prova con Tommaso Zorzi? Lui pensa di sì – VIDEO

“Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere” – ha esordito l’artista. “Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”, ha aggiunto.

Molto riservato, l’artista parla raramente della sua sfera privata. Anche sui social, infatti, pubblica foto e video inerenti soprattutto al suo lavoro proteggendo giustamente la sua vita privata. Silvia Toffanin, tuttavia, ha provato a saperne di più chiedendogli se sia innamorato.

La risposta del cantautore ha spiazzato la conduttrice. “È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”, ha detto il cantante aprendo un piccolo cassetto della sua sfera privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

E’ un Mahmood intimo ed inedito, dunque, quello che si è raccontato nel salotto di Verissimo.