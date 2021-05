Giulia Stabile: “Con Sangiovanni dopo Amici? È un po’ più difficile”

Giulia Stabile parla della storia d’amore con Sangiovanni che vive a distanza. Le parole sincere della vincitrice di Amici 2021.

Giulia Stabile si racconta a cuore aperto in un’intervista rilasciata a Whoopsee. La ballerina e vincitrice di Amici 2021, ha spiegato con sincerità come procede la sua storia d’amore con Sangiovanni e se la vittoria del talent show di Maria De Filippi abbia cambiato il rapporto con i suoi coetanei.

Giulia, in passato, è stata vittima di bullismo come hanno raccontato i genitori durante la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi ed oggi, a Whoopsee, svela se è cambiato qualcosa.

Giulia Stabile e l’amore con Sangiovanni: “Vivere una storia a distanza è più difficile”

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sempre più innamorati come testimonia il video del loro primo incontro dopo la finale di Amici 2021 nel luogo dove tutto è cominciato. Ai microfoni di Whoopsee, però, la ballerina ammette che, dopo aver vissuto insieme gli ultimi sei mesi, condividendo ogni istante, non è facile vivere una storia a distanza.

“Non voglio dire nulla anche per non spaventarlo. Spero vada bene, mi fa sentire benissimo. Con la distanza è un po’ più difficile, anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. È un po’ tosta, però spero di poterlo far sentire bene anche così”, ha detto la ballerina che è stata la prima danzatrice a vincere in venti edizioni di Amici.

Giulia ha anche parlato degli episodi di bullismo di cui è stata vittima in passato. La ballerina ha sottolineato come, alcune delle persone che l’hanno fatta soffrire, oggi le scrivono come se nulla fosse accaduto.

“Anche adesso mi stanno arrivando messaggi da parte di alcuni di loro, a cui non sto rispondendo ovviamente. Penso che non debba proprio dare importanza. Non avrei neanche voluto leggerli. Sono cose assurde tipo ‘non posso credere che ero in classe con una ragazzina che adesso è conosciuta in tutta Italia’ quando venivo presa in giro proprio perché credevo nei miei sogni. Alcuni si sono scusati”.



Giulia e Sangiovanni, inoltre, sono stati ospiti della puntata di Verissimo in onda il 22 maggio. Per l’occasione, Sangiovanni le ha dedicato Lady.