Giulia Salemi, cosa ha fatto Pierpaolo Pretelli per lei: “Ora dico tutto”

Giulia Salemi ha deciso di venire allo scoperto, rivelando per la prima volta che cosa ha fatto e fa Pierpaolo Pretelli per lei.

Giulia Salemi, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella di origini persiane dentro la casa più spiata d’Italia non solo ha trovato una nuova popolarità, ora è più amata che mai dal pubblico del piccolo schermo, ma è riuscita anche a trovare l’amore. Non è di certo un mistero, infatti, che lei e Pierpaolo Pretelli siano innamoratissimi l’uno dell’altra. Anche se purtroppo, per motivi puramente lavorativi, non riescono a trascorrere insieme tutto il tempo che invece vorrebbero.

Nelle scorse ore, però, forse presa anche po’ dalla nostalgia, Giulia Salemi è venuta allo scoperto rivelando per la prima volta da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip com’è cambiata la sua vita dopo che Pierpaolo Pretelli è diventato il suo compagno. Sembrerebbe, infatti, che l’ex velino moro di Striscia la Notizia le faccia proprio bene. Tant’è che la figlia di Fariba Tehrani è felice come ormai non lo era da tempo.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi confessa: “Mi fa sentire donna”

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, senza troppi giri di parole, ha rivelato che tornare a casa e sapere di non essere più sola la fa sentire bene come non mai. In quanto il suo compagno, anche se volte è distante, sa come farla sentire a casa. Giulia Salemi, inoltre, ha confidato che lei e il suo amato Pier, che sono giovanissimi tra l’altro, stanno facendo questo percorso di vita insieme e, sempre insieme, stanno maturando e crescendo sempre di più.

“Finalmente non torno più sola a casa” ha esordito Giulia ai microfoni di Whoopsee, tra l’altro recentemente lei ha lanciato una stoccata contro la produzione dell’Isola dei Famosi, dove attualmente sua madre è uno dei concorrenti di Ilary Blasi. “Lui mi gratifica e mi fa sentire donna“ ha proseguito la bella modella. “Mi sta facendo crescere tirando fuori la parte più matura e migliore di me ed è bello perché stiamo crescendo insieme“ ha poi concluso con un pizzico di imbarazzo, segno che parlare così pubblicamente dei suoi sentimenti, veri visto che in molti hanno dubitato del loro legame, è qualcosa di davvero molto significativo per lei.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai e pronti a far ricredere che il loro amore è vero e chiunque sospettava facesse parte di una strategia soltanto per farsi notare nella casa del GF Vip.