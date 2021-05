Quello dei Gemelli è il terzo segno dello zodiaco nonché quello che segue l’Ariete. Scopriamo tutto quel che lo riguarda e quali sono le sue caratteristiche principali.

Il 21 Maggio si entra ufficialmente nel segno zodiacale dei Gemelli. Terzo segno dello zodiaco è noto per la sua vivacità e per l’allegria contagiosa. Un segno che sa farsi riconoscere sempre e che proprio per questo riesce a farsi voler bene da tutti.

Il segno zodiacale in breve

Periodo: Dal 21 Maggio al 20 Giugno

Pianeta dominante: Mercurio

Colore del segno: Giallo

Pietra porta fortuna: Topazio

Giorno fortunato: Mercoledì

Numero: 5

Fiore: Giglio

Tutto quel che c’è da sapere sul segno zodiacale dei Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli viene subito dopo il segno del Toro e prima di quello del Cancro. Si tratta di un segno allegro, solare, creativo e che va sempre d’accordo con gli altri. Amante della vita, è refrattario alla noia e cerca sempre di contrastarla inventandosi sempre cose diverse da fare.

Di umore variabile tende a mostrare sempre quello che prova e ciò alle volte può metterne in luce dei modi non sempre convenzionali. Se di cattivo umore, infatti, è in grado di mettere il broncio e di darlo a vedere. Si tratta infatti di un segno particolarmente incurante di ciò che pensano gli altri ma che al contempo ha bisogno di ricevere esternazioni d’affetto e continue conferme di stima.

Amante della compagnia altrui, è solita ricercarla di continuo. Cosa che è spesso reciproca visto che per carattere è in grado di portare allegria ovunque vada. Non per niente il Gemelli è noto anche come l’anima della festa.

Duale come pochi tende spesso ad avere più di un’opinione per ogni cosa e spesso fa fatica a scegliere cosa sia meglio o desideri davvero. Ciò può portarlo a cambiare idea facilmente anche se, per le cose davvero importanti, in genere sa prendere e mantenere una posizione.

Il segno dei Gemelli sul lavoro

Nel lavoro, questo segno ha bisogno di potersi esprimere a tutto tondo, mettendo sempre al primo posto la propria creatività. Insofferente dinanzi a tutto ciò che è statico ha infatti bisogno di movimento e di poter cambiare di continuo i propri lavori. Poco adatto a mansioni da ufficio è quindi più adatto a tutto ciò che lo spinge a lavorare tra la gente e a mettersi in gioco di continuo al fine di misurare le proprie capacità.

Con i colleghi sa essere socievole e simpatico. A volte però non manca di entrare in competizione e quando ciò avviene può diventare davvero insopportabile. È innegabile però che anche sul lavoro goda di una genialità a volte difficile da comprendere ma sempre in grado di farsi notare.

Nello studio, le cose non cambiano molto e il segno zodiacale si dimostra più che mai predisposto a lavorare sodo solo su ciò che lo interessa davvero. Detto ciò, quando si applica può dare davvero molto.

I gemelli e le relazioni

Per quanto riguarda le relazioni, il segno zodiacale dei Gemelli è in grado di andare d’accordo con tutti almeno fin quando si tratta di mantenere dei rapporti superficiali. Quando sceglie di approfondire le cose, infatti, ha bisogno di sapere di poter contare su determinate caratteristiche.

Estremamente esigente preferisce non stringere amicizia con qualcuno se non ne è pienamente convinto. Simpatico e alla mano, si fa amare da tutti e riesce a dimostrare affetto e trasporto con gran facilità. In amicizia sa dare davvero molto a patto che chi gli è amico sappia prenderlo nei momenti no, accettando i suoi bruschi cambiamenti d’umore.

Sincero e divertente si rivela sempre la compagnia perfetta, sia per divertirsi che per tirarsi su dopo una giornata storta. Ogni tanto, però, bisogna lasciarlo libero di prendersi i suoi spazi. Perché sapere di poter cambiare le carte in tavola è una cosa che gli dona una maggior sicurezza.

In amore, il bisogno di spazio personale tende a diventare un’esigenza. Il nativo dei Gemelli si rivela quindi in grado di amare con grande trasporto ma al contempo facile a stancarsi.

Per tenersi stretto un nativo di questo segno è importante mantenerne sempre attivo l’interesse. Una volta trovato il modo, però, le cose tendono sempre a sistemarsi e a girare bene da entrambe le parti.

Concludendo, il segno zodiacale dei Gemelli è senza alcun dubbio un segno eclettico e tutto da scoprire. Amante di tutto ciò che porta allegria e che rende la vita piacevole, sa sorprendere tutti con le sue idee spesso innovative.

Forse a volte può essere un po’ troppo umorale ma rimane sempre una persona a suo modo affidabile e che se compresa sa dare molto più di quanto sembri. Motivo per cui, anche a fronte di alcuni difetti, riesce sempre a farsi amare da tutti.