Il fiocco nell’estate 2021 sarà letteralmente onnipresente: romantico e bon ton, ecco come indossarlo su qualsiasi outfit.

Il fiocco è un elemento funzionale ma soprattutto decorativo che viene spesso associato alla moda per l’infanzia: tutte le bambine, almeno una volta nel corso della propria vita, hanno indossato un vestito con un fiocco, o hanno portato una fascia per i capelli con una decorazione di questo tipo.

Il fiocco è allora un elemento da relegare esclusivamente nel guardaroba delle bambine? Assolutamente no, e a dimostrarlo arriva la tendenza estate 2021, che vede un vero e proprio moltiplicarsi di fiocchi e di fiocchetti su ogni tipo di capo.

L’invasione dei fiocchi nell’estate 2021: ecco come indossarli

L’idea è che un fiocco, anche di piccole dimensioni, possa essere inserito in maniera armonica su qualsiasi tipo di outfit, anche quelli più casual e moderni.

Per quanto riguarda le dimensioni del fiocco, molto dipende dal punto in cui verrà applicato e indossato. Si va dai fiocchi giganteschi che hanno campeggiato su accessori estremamente originali fino a fiocchi molto piccoli che servono soltanto a regalare un tocco di romanticismo a un outfit altrimenti anonimi. Vediamo qualche esempio.

Il fiocco anni Cinquanta

La cintura fatta di nastro è uno degli elementi ricorrenti nella moda anni Cinquanta: serviva a completare outfit eleganti (spesso con gonne a corolla) e a sottolineare la vita, punto focale della moda di quel periodo.

Chi ama mescolare le tendenze più attuali della moda con uno stile romanticamente retrò adorerà la possibilità di indossare abiti con un piccolo fiocco sul fianco.

Nella maggior parte dei casi questo genere di fiocco è realizzato a parte e poi applicato su una cintura rigida rivestita in raso. Un’idea è quella di realizzare una cintura del genere fai da te, annodando strettamente il fiocco e poi fissandolo con dei punti di cucito o addirittura con della colla a caldo, facendo attenzione a che la colla non macchi anche la parte visibile della stoffa.

Il fiocco bon ton

Lo stile bon ton è perfetto per incorporare fiocchi di ogni tipo e dimensione. Utilizzare un nastro come cravatta romantica è un’ottima idea per chiudere una camicetta dal collo appuntito ispirata alle camicie maschili.

Naturalmente la lunghezza e la larghezza del fiocco può variare a seconda della corporatura della persona che lo indossa e dello stile a cui si vuole ispirare il look. Un fiocco grande non è adatto a donne con le spalle piccole, così come un fiocco lungo non è adatto alle donne dal fisico a mela, perché metterebbe in risalto l’ampiezza del torace e del punto vita.

Crop top super romantici

Anche il crop top è un protagonista dell’estate, quindi è abbastanza naturale che i fiocchi spuntino anche su questo tipo di capo.

Si tratta di un look perfetto solo per le giovani e le giovanissime, poco adatto a donne adulte o in generale più mature.

Naturalmente in questo caso il fiocco sarà gigante, per coprire quasi tutto il seno e diventare l’elemento caratterizzante non soltanto del crop top ma anche di tutto l’outfit.

Leggi Anche => 5 Look con il crop top, il must have estivo per le giovanissime

Il doppio fiocco fai da te

Se il fiocco è un must dell’estate 2021 perché non imparare a realizzarne uno molto particolare? Si tratta di un doppio fiocco, nel senso che da una parte e dall’altra del nodo andranno formati due strati di tessuto sovrapposti da fissare poi con un nodo esterno. L’obiettivo è dare l’impressione di indossare due fiocchi l’uno sull’altro.

Leggi anche => Il fiocco è la tendenza 2021 delle influencer per fermagli e accessori

Questo fiocco si realizza con molta facilità con le cinture in tessuto leggero, tipico degli abiti e delle gonne estive, e può essere letteralmente abbinato a qualsiasi tipo di outfit, addirittura utilizzandolo come cinturina decorativa per jeans e shorts.