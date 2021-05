Devi assolutamente provare la tecnica giapponese che elimina lo stress

Scopri the Jin Shin Jyutsu, la tecnica giapponese più in voga per eliminare lo stress quotidiano. E’ semplicissima e puoi realizzarla da solo.

Siamo tuti molto stressati, lo stress è una costante e limita la qualità della nostra vita. Imparare a gestire lo stress è molto utile sia a livello emotivo che professionale. Soprattutto ora dopo più di un anno di pandemia, tra quarantene, limitazioni varie e difficoltà finanziarie, gestire lo stress è essenziale e qualunque cosa possa aiutarci a farlo dovrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Come alleviare lo stress con la digito pressione giapponese

Lo stress è la causa di molti disagi quotidiani, ed è un killer silenzioso: non ignorare questi 9 sintomi. Stanchezza, un ritmo di vita frenetico o le molteplici responsabilità sono tra le principali cause di stress che non andrebbero mai sottovalutate perché trascurare lo stress potrebbe portare ad una condizione di stress cronico e questo porta ad attacchi di panico e stati di ansia.

Esistono molte tecniche antistress efficaci, tra queste troviamo la digitopressione, una tecnica giapponese particolarmente apprezzata.

Questa tecnica ti permetterà di ritrovare la calma rapidamente, liberare la mente e fluttuare in uno stato di relax.

La Jin Shin Jyutsu, è una tecnica di massaggio tradizionale giapponese per digitopressione, basta fare pressione su una specifica area del corpo per trarre dei benefici. La pressione interesserà meridiani specifici della mano o del piede. Facendo pressione su questi punti strategici si avvertirà un sollievo immediato da ansia o dolore.

Potete provare voi stessi a praticare questa tecnica ma nel caso in cui lo stress stia invalidando la vostra vita, vi consigliamo di rivolgervi ad uno specialista.

La digitopressione è efficace?

L’efficacia di questa tecnica giapponese in caso di stress è stata dimostrata da uno studio. Alcuni infermieri del Kaiser Medical Center di Santa Rosa, in California, hanno adottato questa tecnica per gestire lo stress dei pazienti ricoverati in ospedale. La digito pressione ha interessato diverse parti del corpo, soprattutto le mani. Nei pazienti sono stati notati notevoli miglioramenti degli stati di stress.

Jin Shin Jyutsu per alleviare lo stress

Secondo questa disciplina della medicina tradizionale cinese la nostra mano è legata a pensieri negativi che è possibile liberare prima che si traducano in pensieri negativi. Ad ogni dito corrisponde una emozione diversa:

Al pollice corrisponde la preoccupazione

all’indice la paura

al dito medio la rabbia

all’anulare la tristezza

al mignolo l’ansia e la consapevolezza di noi stessi

Facendo pressione sui meridiani delle dita attiviamo una sorta di rilascio emotivo che serve per eliminare le tensioni.

Come fare? In primis identifica il dito che corrisponde alla tua emozione fonte di stress, tieni la mano ben aperta e poni il dito nel palmo dell’altra mano. Stringi il dito nel pugno della mano opposta e tienilo stretto per un pio di minuti.

Ripeti l’esercizio per ogni dito e su entrambe le mani se vuoi godere degli effetti di un rilassamento estremo.

per finire premi con indice e falange di una mano il centro del palmo della mano opposta per 2 minuti, ritroverai il tuo equilibrio interiore.