Malattia Antonella Elia: una mutilazione che l’ha segnata per sempre

Antonella Elia rivela il periodo più difficile della sua vita: alle prese con un carcinoma. Come ha affrontato la situazione.

Antonella Elia esce allo scoperto. La conduttrice e opinionista, impegnata fra le altre cose nell’ultima edizione del GFVip, ha combattuto con un carcinoma al seno: la notizia è arrivata, come un fulmine a ciel sereno nel 2016, lei ha subìto un’operazione delicata e invasiva che le ha salvato la vita.

Esperienza personale che avrebbe voluto tenere per sé, ma poi è tornata sui suoi passi rivelando a tutti il dolore e lo sgomento provato. Un’intervista su Panorama fa luce sulla questione, vicenda che le permette di tornare anche su dichiarazioni – tutt’altro che felici – del recente passato. Il riferimento è a un alterco avuto con Samantha De Grenet in cui la Elia prese di mira il fisico della collega senza sapere che una malattia le aveva cambiato la conformazione per via delle cure e della riabilitazione.

Antonella Elia, la confessione: “Così ho affrontato la malattia”

A tal proposito Antonella Elia ha chiesto scusa, specificando: “Non ero assolutamente a conoscenza della situazione. Ho usato determinate parole per cercare di stemperare la tensione di quel momento, ma ero ignara di tutto. Non mi permetterei mai di prendere di mira il dolore altrui. L’ho vissuto sulla mia pelle”.

Poi il ricordo di quei giorni difficili: “Ti cambia la vita da un momento all’altro. Ho dovuto subire un’intervento che ha minato per parecchio tempo la mia sensibilità e femminilità”. Parole che le consentono anche di affrontare il tema della prevenzione: “È importante cogliere prima le avvisaglie: prevenire è fondamentale per mezzo dello screening o esami specifici come la mammografia e quant’altro. Non esitate”, ha concluso la Elia.