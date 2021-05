Quanto sei intuitivo ed intelligente? Solo le persone alle quali non sfugge nessun dettaglio saranno in grado di fornire la risposta giusta.

Ecco un test metterà alla prova la tua intelligenza. Dovrai possedere una mente molto acuta per capire qual è la risposta giusta da dare. I test immagine sono un ottimo modo per divertirti e contemporaneamente allenare il tuo cervello ad essere più attivo e allento a percepire i dettagli. Sei pronto per fare il test? Occhio, le cose non sono proprio come sembrano!

Test: uno studente sta barando all’esame, chi è?

Osservando l’immagine avrete capito che ritrae alcuni studenti intenti a fare un’esame. Qualcuno di loro sta facendo il furbetto e anche se fa il vago in realtà sta copiando. Chi di loro è lo studente che sta barando? Solo le persone dotate di una grande intelligenza riescono a capire il tranello e a rispondere correttamente.

Hai osservato attentamente gli studenti? Hai notato dettagli particolarmente significativi?

Le loro espressioni facciali ti hanno illuminato?

A guardarli bene sono tutti preoccupati a parte la biondina sorridente. Che abbia un asso nella manica?

Questo test vi porterà indietro nel tempo, abbiamo tutti sostenuto degli esami e credo che per molti di noi sia impossibile dimenticare quanta agitazione sentivamo dentro. Si sentiva la pressione aumentare man mano che l’orologio avanzava e se stavamo barando alla pressione si aggiungeva la paura di essere scoperti e puniti.

Ma ora torniamo al test, sei riuscito a capire quale studente sta facendo il furbetto?

La risposta è ovvia.

Soluzione del test

Inizialmente era la persona meno sospettata, sembrava la più concentrata sull’esame, preoccupata ma focalizzata. Stiamo parlando della studentessa n. 2. A differenza sua lo studente n. 1 il n. 4 sembravano guardarsi troppo intorno e la studentessa n. 3 era troppo serena, un comportamento sospettoso data la situazione, si tratta pur sempre di un esame.

Se siete stati attenti avrete notato che la seconda foto non era identica alla prima, la studentessa n. 2 si era scritta delle formule sulle braccia che sulla prima foto vi avevamo tenuto nascosto. Se ti sei accorto della loro presenza sulla seconda foto avrai anche capito che quindi era chiaramente lei la studentessa che stava barando.

Avevi capito dov’era il tranello? Speriamo di averti divertito con il nostro test.

