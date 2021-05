Stash, dopo la disavventura della compagna Giulia Belmonte in aeroporto, si sfoga sui social: le dure parole del frontman dei The Kolors.

Amaro sfogo di Stash dei The Kolors su Instagram. Tra le storie pubblicate, il cantante ha condiviso anche un messaggio con cui ha raccontato i dettagli della disavventura che la compagna, Giulia Belmonte, ha vissuto insieme alla figlia Grace di cinque mesi.

La coppia si sarebbe dovuta riunire stamattina, ma Giulia Belmonte, arrivata in aeroporto insieme alla piccola Grace, si è ritrovata di fronte ad un imprevisto che le ha impedito di partire. Nessuno è riuscito a risolvere il problema della Belmonte che è così tornata a casa con la bambina perdendo, così, il biglietto acquistato e acquistandone un altro per partire domani.

Il duro sfogo di Stash: “Angherie su mia figlia di 5 mesi da una persona senza cuore”

Giulia Belmonte, su Instagram, ha raccontato la disavventura vissuta in aeroporto. La compagna di Stash, giunta in aeroporto, non è riuscita a partire per dei problemi con il biglietto. Nonostante telefonate al call center per risolvere la situazione, Giulia Belmonte è dovuta tornare a casa con la figlia Grace rinviando il viaggio e, di conseguenza, il ricongiungimento con Stash.

LEGGI ANCHE—>Stash e la fidanzata Giulia Belmonte: lei svela la verità sul loro rapporto

Dopo lo sfogo della compagna, anche Stash ha condiviso con i propri followers le emozioni provate dopo essere venuto a conoscenza dell’accaduto. Con una foto della sua piccola Grace, il frontman si è lasciato andare al seguente sfogo:

“Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti a un neonato”.

Stash, poi, rivolgendosi direttamente alla sua bambina, ha aggiunto: “Tranquilla amore, rideremo facendoci il solletico domani e non oggi perchè alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi… Neanche con il solletico”.

“Chi mi conosce sa che non mi innervosisco mai… Succede davvero raramente, ma questa mattina ero furiosa. Abbiamo acquistato un nuovo biglietto e cambiato i nostri programmi. Vediamo come andrà questa volta”, ha aggiunto Giulia Belmonte.