Ricordate l’ex tronista Diego Conte? Cosa fa oggi e come è diventato

Fu uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne, ma voi vi ricordate Diego Conte? Cosa fa oggi l’indimenticabile tronista e chi è la sua compagna.

Diego Conte è rimasto nella memoria di tutti gli spettatori e amatori di Uomini e Donne. Molte coppie create all’interno del dating show sono poi con il tempo scoppiate clamorosamente, come ad esempio Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Altre invece hanno continuato a resistere nel tempo, come Aldo e Alessia, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e come Diego Conte e Annalisa Michetti. Oggi parliamo di quest’ultimi che nonostante le perplessità mostrare all’epoca della ”scelta”, i due non hanno mai smesso di amarsi.

”Sono fidanzato con Annalisa e conviviamo ormai da parecchi anni. – aveva rivelato qualche anno fa l’ex tronista in una lunga intervista rilasciata a Visto – Non penso ci sposeremo, sono contrario a questo genere di formalità. Questo ovviamente non esclude una famiglia, che oggi conta due gatti, Artemisia e Modi’, che amiamo come figli”. E così è stato. Da quell’intervista la famiglia si è effettivamente allargata, con l’arrivo dei figli. Ma cosa fanno oggi i due ex personaggi di Uomini e Donne? Diego Conte e la famiglia con Annalisa Michetti: un amore che dura dai tempi di Uomini e Donne Diego e Annalisa stanno insieme da quella famosa “scelta” di Uomini e Donne. La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2018. “La freccia più attesa di Cupido è stata scoccata ieri sera alle 22 e 44. Porta il nome di Ginevra . 3080 grammi di puro Amore. Mamma e papà ti amano alla follia! San Valentino celebra la vita!”, aveva scritto il neopapà sui social. Ma adesso papà Diego è in attesa di diventare papà bis! Era il 2004 quando Diego Conte fece il suo ingresso a Uomini e Donne: inizialmente presentatosi per corteggiare l’allora tronista Luana Di Bella, rifiutato da quest’ultima che scelse un altro, nel 2005, Diego salì sul trono del dating show insieme a Francesco Lucchi. Al termine de suo percorso, la scelta ricadde su una corteggiatrice studentessa di Giurisprudenza, Annalisa Micchetti.

”Io ho una gran voglia di avere una famiglia. – aveva detto Conte in una vecchia intervista – A volte, quando non c’è Annalisa mi sento solo. Ho quasi 30 anni, ho lottato finora per farmi strada, però è inutile darsi tanto se non hai qualcuno vicino che condivide le tue giornate.