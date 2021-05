Giulia Salemi si trova senza Pierpaolo Pretelli, ma che cosa starà facendo tutta da sola? Ecco come si “consola” l’ex concorrente del GF Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip stanno vivendo un vero e proprio periodo d’oro, sia dal punto di vista professionale che privato. Basti pensare che durante il corso della permanenza nella casa più spiata d’Italia è scoppiato l’amore tra loro e dopo non sono nemmeno mancati gli impegni lavorativi.

Lei è impegnata con Salotto Salemi, il suo primo programma tv che la vede nel ruolo di conduttrice, ed ha lanciato una linea di costumi, mentre lui lavora con la nazionale cantanti e non mancano i progetti legati alla sua attività di modello. Per questo motivo i due non possono trascorrere insieme tutto il tempo che vorrebbero e gli utenti della rete sono curiosi di sapere che cosa fanno i due piccioncini quando sono l’uno lontano dall’altra.

Alcune clip pubblicate dalla bella modella di origini persiane danno una sostanziosa risposta a questa domanda. Ecco che cosa fa Giulia Salemi senza Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli “assente”: Giulia Salemi si consola così – VIDEO

Giulia Salemi, quando accanto a lei non c’è il suo Pierpaolo Pretelli, preferisce trascorrere il suo tempo in famiglia. Nelle scorse ore, infatti, la bella modella di origini persiane, che di recente ha protestato contro l’Isola dei Famosi, ha pubblicato un tenero video in cui si coccola e si abbraccia la sua sorellina, nata dall’unione di suo padre con la sua nuova compagna e non con Fariba Tehrani, che attualmente è impegnata in Honduras.

“Ma quanto amore può darmi?” ha chiesto in maniera retorica la Salemi. “Che bello avere una sorellina di 3 anni, così bella e pura“ ha poi sottolineato aggiungendo anche una specifica che suo padre Mario Salemi ci teneva che gli utenti della rete sapessero: “Super Papi Marione nazionale mi ha detto di specificare che è ancora giovane, arzillo ed attivo sotto tutti i punti di vista e la sua età non corrisponde a quella riportata” ha scritto con un pizzico di ironia la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Ma che cosa starà facendo lui?

L’ex velino moro di Striscia La Notizia è impegnatissimo con il suo lavoro e di recente, come è possibile vedere all’interno della clip pubblicata in basso, sta realizzato alcuni nuovi ed importanti servizi fotografici.

La storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia prosegue a gonfie vele e lei ha occhi soltanto per lui e la sua adorabile sorellina.