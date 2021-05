Nella rubrica Look of the Day di oggi parleremo di uno stile che sta spopolando sul web e tra le influencer del momento. Stiamo parlando del French Style! Ma di cosa si tratta? E come ricrearlo? Tutto ciò che c’è da sapere sul French Style!

Un famoso detto dice “le mode passano, lo stile resta“. Oggi infatti parleremo di stile. Non in generale, ma di uno stile in particolare. Stiamo parlando del French Style!

Il French Style, ovvero lo stile francese, è, in realtà, un insieme di stili messi insieme, che riguardano non solo l’abbigliamento, ma anche il trucco e i capelli, legati però da un’unica caratteristica, quella di sembrare più naturali possibili. È un canone di bellezza, senza filtri e senza tempo.

Il French Style racchiude dentro di se delle regole un po’ contraddittorie. Ad esempio, per ricreare un perfetto look alla francese il risultato finale deve essere molto naturale, quasi creato per caso. Invece, è uno stile molto ricercato, che per ricrearlo bisogna prestare attenzione a qualunque dettaglio, dalla testa ai piedi.

Allora, proviamo insieme a sviscerare questo stile e a trovare alcune caratteristiche peculiari, in modo da poterlo rendere con facilità.

Siete pronte? Via alla guida di stile Look of the day del giovedì di CheDonna sullo stile alla francese ovvero il French Style!

Giovedì Look of the Day: French Style. Capiamo in cosa consiste questo stile e come ricrearlo facilmente!

Abbiamo già detto che lo stile alla francese consiste nel dare l’impressione a chi ci guarda di aver creato un look senza molta fatica, naturale e casual.

In realtà il French Style è tutt’altro: è attenzione al minimo dettaglio.

Allora entriamo nel vivo di questo Look of the Day! Ho selezionato per voi alcuni dei dettagli più importanti per ricreare un perfetto French Style Look:

abbigliamento casual: le influencer più in voga del momento che possiamo definire come guru del French Style, come ad esempio Jeanne Damas o Leia Sfez, hanno tutte una cosa in comune. I loro outfit sono semplici, ma d’effetto. Non esagerano negli abbinamenti, ma hanno sempre i capi giusti. Un look da riproporre può essere: trench color nude leggere lungo sotto il ginocchio, camicia in cotone oversize, jeans taglio boot-cut e mocassino. Un outfit casual da riproporre in qualunque momento!

Leggi anche: Sabato Look of the Day influencer Martina Ravotti!

dualità minimal/fiorato : una delle caratteristiche che maggiormente mi ha colpito di questo stile è che in uno stesso outfit il minimalismo incontra lo stile romantico , tendenzialmente composto da tessuti barocchi come il pizzo sangallo o macramé e colori e fantasie vistose. Un look alla francese in questo senso può essere composto da una maglia in filo oversize tonalità nude, una gonna midi a vita alta fiorata nei colori moda, come il fucsia, verde o rosso, e a chiudere il tutto uno stivale ankle boots con punta squadrata.

: una delle caratteristiche che maggiormente mi ha colpito di questo stile è che , tendenzialmente composto da tessuti barocchi come il pizzo sangallo o macramé e colori e fantasie vistose. Un look alla francese in questo senso può essere composto da una accessori: parliamo di accessori ma in realtà in un perfetto stile alla francese gli accessori non esistono! Gli orecchini si limitano a dei punti luce, le collane o non esistono oppure sono dei ciondoli delicati, da prediligere nella colorazione oro, e la stessa cosa vale per i bracciali. Unica nota importante è la borsa: prediligete dei modelli vintage, rigidi. Di forme quadrate o rettangolari, ma piccole. Tessuto pelle, o ecopelle. Da portare quasi sempre a mano o al massimo con tracolla solo su una spalla.

Leggi anche: Mercoledì Look of the Day accessori trend orecchini!

trucco e parrucco: è questo il pezzo forte del French Style. Il trucco c’è ma non si vede. I punti di forza sono generalmente eyeliner nero e rossetto rosso. Ricreare un make up alla francese in realtà è molto semplice, elegante e adatto a tutte le occasioni. Applicate una bb-cream solo per uniformare l’incarnato. Sistemate le sopracciglia, senza marcare troppo. Per gli occhi se siete brave nell’usare l’eyeliner fate una linea sottile, che esca leggermente dall’occhio. Se invece non andate molto d’accordo con l’eyeliner, non utilizzatelo. Passate il vostro mascara preferito solo sulla parte superiore delle ciglia, lasciando nude quelle inferiori. Così i vostri occhi risalteranno, ma in maniera naturale. Sule guance applicate del blush rosa o pesca, possibilmente in crema, in modo da ricreare il naturale glow del viso. Per le labbra tenetele naturali applicando uno strato di burro cacao per mantenerle lucide. Quando invece volete osare, applicate uno strato leggero di rossetto rosso. Sfumatelo poi con i polpastrelli selle dita sulla parte del contorno, in maniera che le vostre labbra assumano il colore delle fragole, senza risultare artificiali. I capelli invece lisci, o leggermente ondulati. Devono sembrare che avete dimenticato di pettinarli.

Queste solo alcune delle linee guida che possono esservi utili per ricreare un perfetto stile alla francese. È uno stile versatile, semplice, e adatto per tutte le occasioni, dalle più formali a quelle più casual.

Questo stile, però, nasce con un limite: sembra naturale ma in realtà è studiato a tavolino. Con questo stile, si rischia di diventare qualcosa che non siamo. È molto evidente che per creare un look al naturale in realtà ci voglia uno sforzo. Rischiamo di togliere al nostro stile personale la propria identità, il come si suol dire “Je ne sais quoi”, per dirlo alla francese. E poi, qual’è la definizione di naturale? Chi la sancisce?

Il mio consiglio, quindi, è quello di utilizzare alcune delle caratteristiche di questo stile, vedere quali rientrano nel vostro gusto e nella vostra personalità e di aggiungere un dettaglio, che può essere un accessorio oppure un trucco più marcato, che mostri a pieno chi siete veramente. Dopo tutto il perno centrale della moda è quello di giocare con se stessi attraverso gli stili e i trend, di cambiare ogni giorno, rimanendo però sempre fedeli a noi stesse.

Il Look of the Day del giovedì termina qui. Utilizzate queste tip di moda per creare il vostro stile. Vestitevi pensando a voi stesse, a quello che siete e ciò che volete comunicare con il vostro outfit. Sarete perfette!

Emanuela Cappelli