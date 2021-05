Piedi perfetti: ecco le strepitose 5 migliori creme low cost

I piedi sono sempre in primo piano durante la stagione estiva, per questo abbiamo deciso di consigliarvi le 5 creme idratanti piedi low cost che vi regaleranno risultati eccezionali.

La crema idratante e nutriente è la chiave per avere sempre piedi perfetti soprattutto da sfoggiare con i sandali durante la bella stagione. Scopriamo come prenderci cura dei nostri piedi in modo semplice ma costante e le 5 creme piedi low cost da provare assolutamente.

Piedi perfetti: la beauty routine giornaliera e settimanale

I piedi andrebbero curati ogni giorno proprio come altre parti del corpo a cui dedichiamo tempo e cosmetici. Le cure da dedicare ai piedi giornalmente sono davvero poche e molto semplici. Si dovrà tenerli sempre in ordine e puliti idratandoli ogni giorno con l’applicazione di una crema specifica almeno una volta al giorno.

Almeno una volta alla settimana ci si dovrà dedicare ad una pedicure completa che sistemi sia la pelle dei piedi che le unghie e sarà anche un modo per rilassarsi e trovare del tempo per se stessi. Esistono molti rimedi naturali per prendersi cura dei piedi in modo efficace ed economico.

Lo scrub fai da te per averli sempre lisci e morbidi

Lo scrub è uno dei prodotti più efficaci per rendere i piedi lisci e vellutati e per eliminare in modo delicato qualche indurimento o le cellule morte che naturalmente si formano sull’epidermide. Si dovrebbe fare un trattamento esfoliante almeno una volta alla settimana.

Si potrà preparare uno scrub casalingo miscelando 5 cucchiai di olio di semi di girasole a 6 cucchiai di sale fino da cucina. Dopo aver mischiato i due prodotti con un cucchiaio, si potrà prelevare un poco di prodotto e massaggiarlo su tutti i piedi, insistendo sui talloni o su alcune parti della pianta. Dopo aver massaggiato si potrà sciacquare con acqua tiepida e tamponare con un telo di spugna. I piedi appariranno lisci e luminosi.

Piedi perfetti: la pedicure completa in un video tutorial

Dopo aver esfoliato la pelle dei piedi e averla resa vellutata, si potrà procedere con una pedicure che preveda anche la sistemazione delle unghie. Seguendo il video tutorial potrete imparare a fare una pedicure completa quasi professionale!

Crema piedi perfetti: ecco le 5 migliori creme idratanti low cost

L‘idratazione e il nutrimento come abbiamo già accennato, sono il segreto per avere sempre piedi perfetti e per questo abbiamo pensato di consigliarvi 5 tra le migliori creme piedi low cost che pur costando davvero pochi soldini, vi regaleranno risultati strepitosi.

1- Provenzali: unguento piedi al karité

Un unguento al burro di Karité da applicare alla sera prima del riposo notturno. Un vero e proprio trattamento di bellezza che al risveglio vi donerà piedi nuovi, morbidi e vellutati.

PREZZO €. 7.00 CIRCA

2- Bottega Verde: crema piedi rinfrescante

Una crema fortemente idratante ed emolliente che regala anche una piacevolissima sensazione di freschezza. Perfetta da applicare al mattino dopo la doccia e alla sera per coccolare e defaticare i piedi.

PREZZO €. 7.00 CIRCA

3- Scholl: crema rigenerante pelle secca

La crema rigenerante piedi per eccellenza. Il prodotto firmato Scholl riesce con pochissime applicazioni a trasformare la pelle dei piedi. Una formula super idratante da tenere sempre a portata di beauty.

PREZZO €. 7.00 CIRCA

4- Himalya Herbals: crema piedi

Una crema idratante e nutriente per i piedi che può essere utilizzata ogni giorno. Un’applicazione piacevole soprattutto perché il prodotto si assorbe facilmente lasciando il piede fresco e morbido.

PREZZO €. 6.00 CIRCA

5- Cien: crema piedi

La crema piedi low cost più sorprendente. Acquistabile in tutti i supermercati Lidl regala una pelle morbida, vellutata e fresca. Il contenuto di Urea al 10% assicura alte prestazioni per un prodotto dal prezzo piccolo piccolo.

PREZZO €. 2.00 CIRCA