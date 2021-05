Scopri come diventare una persona positiva in qualsiasi situazione. Sbalorditivo!

Vorresti svegliarti con una mentalità positiva e affrontare ogni situazione con questo spirito interiore? Ecco il modo semplice per liberarti della negatività.

Anche se non abbiamo avuto la fortuna di nascere dotati di una mente estremamente positiva, imparare a diventare una persona positiva non è impossibile, l’ottimismo è qualcosa che si può apprendere quotidianamente. Scopri come fare.

Imparare ad essere ottimisti e positivi, ecco come fare

Mettiamo il caso che tu ti senta particolarmente sfortunata, che la vita ti presenta spesso dei conti salati da saldare e che tu abbia di tuo poca fiducia in te sesso. Se il tuo più grande desiderio è riuscire ad affrontare tutto con il sorriso che attualmente non hai, come fanno alcuni tuoi conoscenti, rincuorati, il tuo obiettivo non è impossibile da realizzare.

Riuscire a condire la vita con ottimismo ed essere positivi è possibile anche se non si ha questa natura. Le cose possono cambiare semplicemente e potresti riuscire a essere e restare positiva in qualunque situazione.

Ecco cosa devi fare per riuscire in questa impresa che migliorerà notevolmente la tua vita:

1. Conoscere il rituale mattutino del buonumore

Ognuno ha il suo devi solo capire qual é la tua personale formula magica della felicità. Pensa a cosa in passato ha fatto si che la tua giornata iniziasse nel modo giusto, con una certa dose di felicità e tranquillità. Cosa ti rende felice al risveglio? una particolare colazione, ascoltare musica, fare yoga, una doccia calda? Trova la tua formula, il mattino è il momento che determinerà lo stato d’animo che ti accompagnerà per il resto del giorno.

2. Ricordarsi di trovare il tempo di fare le cose che amiamo

Dobbiamo pensare a tante cose e se abbiamo dei figli il tempo non basta mai. Ricordati che devi sempre fare qualcosa per te, ogni giorno dell’anno. Accantona per un attimo impegni e doveri, e concentrati su te stesso. Solo 20 minuti, impiegali per fare qualcosa che ti rende estremamente felice.

3. Fare attività fisica regolare

Una mente sana è legata ad un corpo sano, tonico, energico. Fare sport ogni giorno ti permette di sfogare le tue frustrazioni, riossigenare il corpo e sentirti meglio con te stessa. Avere un corpo in forma migliora anche l’autostima.

4. Stare alla larghe dalle persone pessimiste

Circondati delle persone giuste, molte persone influenzano il tuo stato d’animo. Se noti che alcune persone sono estremamente negative cerca di interagire poco con loro, ed evita che con il loro pessimismo minino il tuo morale. Se noti persone stimolanti, sorridenti e positive cerca di frequentarle, imparerai da loro come fare a essere più positivo e migliorare.

5. Smettere di preoccuparsi per il futuro

Il futuro è una delle nostre più grandi preoccupazioni, la paura dell’ignoto, l’incertezza, sono fattori distruttivi per molte persone. L’incognita genera ansia e l’ansia ci impedisce di avere uno stato d’animo ottimista.

Stai attento e impara a prendere in mano le redini del tuoi pensieri, non lasciare che vaghino senza meta, controllali e guidali tu stesso. Ogni volta che si presenta un pensiero negativo frenalo e riformulalo.

Ti sovviene un pensiero di paura o ti viene un dubbio sul futuro? Fermati e trasforma quel pensiero in un pensiero positivo, la vita riserva anche belle sorprese, pensa a quelle. Fallo ogni volta e alla fine diventerà qualcosa di automatico. E’ così che si programma il cervello ad essere ottimisti. Spesso abbiamo paure insensate, non è detto che quello che ci fa temere poi si realizzi davvero, sarebbe un peccato lasciare che questi timori alterino la nostra serenità. Nel caso in cui si presentano i problemi allora e solo allora adoperatevi per risolverli. Anche in questo caso gli ottimisti usano una tecnica infallibile: si focalizzano sulla soluzione non sul problema.

6. Annotare le 5 cose belle alla fine di ogni giornata

Ecco una cosa sensata da fare! Comprare un bel taccuino e ogni sera annotare le 5 cose più belle che ci sono capitate durante il giorno. Sono quelli i pensieri che precederanno il vostro sonno.

Andrai a dormire con una certa positività nell’animo e ogni giorno sentirai l’ottimismo aumentare dentro di te e migliorare il tuo umore.

Ti abbiamo svelato qualche semplicissimo trucco, fanne tesoro e fai in modo che questi consigli diventino una costante su base quotidiana, in poco tempo noterai una grande differenza.