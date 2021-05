Vivi l’amore con troppa ansia? Ecco come cambiare secondo le stelle.

L’amore è indubbiamente un sentimento speciale. Spesso, però, può capitare di avere timori a riguardo e, quando ciò accade l’ansia finisce quasi sempre con il mettersi in mezzo. Se anche tu ritieni di vivere l’amore con troppe ansie, le stelle hanno un buon consiglio per te. Dopo aver visto qual è la frase da ripetersi per motivarsi di più, oggi scopriremo quindi come combattere l’ansia in amore in base al proprio segno zodiacale. Ansia in amore? Ecco cosa dovresti fare secondo le stelle

Ariete – Scherzarci su

Se l’amore ti mette così in guardia da provocarti ansia, l’unica cosa da fare è scherzarci su. Sdrammatizzare, dopotutto, è una cosa che ti riesce bene e che può darti modo di vedere i problemi (o quelli che ritieni tali) da un punto di vista diverso. Che si tratti di farlo da sola o con qualche amica con cui confidarti, il risultato sarà sicuramente positivo.

Toro – Guardare le cose meno da vicino

Spesso, l’ansia che provi in amore è dovuta dal tuo osservare le cose troppo da vicino. Ciò ti porta a sentire una pressione che in realtà sei solo tu a creare e che potresti far sparire semplicemente imparando a prendere le distanze da tutto. In questo modo, con il tempo, imparerai a discernere tra ciò che può rivelarsi davvero un problema e quel che invece non lo è affatto.

Gemelli – Puntando la tua attenzione su altro

Quando qualcosa ti crea ansia, spesso è perché il tuo umore ti porta a vedere le cose in modo negativo. Concentrandoti su altro almeno fin quando non cambi mood può essere la scelta in grado di mettere a tacere la tua ansia, portandoti a vivere l’amore con la giusta serenità.

LEGGI ANCHE -> Sei troppo gelosa? L’idea geniale per esserlo meno in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Mettendo da parte la paura

In amore tendi ad andare in ansia per via delle tue insicurezze. Il più delle volte ti capita infatti di sentirti in bilico solo perché non sei abbastanza sicura di chi hai intorno. Lavorare su di te e sulle paure e sforzarti di metterle da parte è l’unica mossa in grado di garantirti la serenità della quale hai bisogno.

Leone – Concentrandoti su di te

In genere non sei una da vivere i sentimenti con ansia. E ciò vale anche in amore. Qualora dovessi provarne un po’, la via d’uscita che più ti si addice è quella che riguarda il rapporto che hai con te stessa. Concentrarti su di te ti aiuterà infatti a non pensare alle ansie e quando queste saranno passate tornerai a sentirti come prima.

Vergine – Ragionandoci su

Quando l’ansia ha la meglio su di te, la cosa migliore che puoi fare è quella di ragionare su ciò che ti crea fastidi. Dopotutto sei così brava a razionalizzare da poter fare affidamento su di te per uscirne in fretta. E tutto per riuscire a capire se si tratta solo di ansia o di problemi reali e da affrontare.

Se vuoi scoprire come dovrebbero agire gli altri sei segni dello zodiaco per sconfiggere l’ansia in amore, clicca su successivo.