Messa in piega perfetta anche in estate? I tools per capelli che non possono mancare!

La messa in piega, un ‘must’ al quale non rinunciare neanche in estate. Ecco i tools per capelli che possono davvero rendere la messa in piega semplice e veloce.

Avere i capelli in ordine anche durante la bella stagione è un vezzo al quale non si dovrebbe mai rinunciare. Coda di cavallo a parte, avere una chioma perfettamente in ordine con delle onde, dei ricci naturali disciplinati, o un liscio che resista a caldo e umidità è nel desiderio di moltissime donne.

Per avere dei capelli perfetti a prova di sudore, a volte phon e spazzola non bastano e la messa in piega richiede l’utilizzo di strumenti specifici. Ecco i tools per capelli che potranno aiutarvi a rendere i capelli lisci, mossi o ricci in pochi minuti e con una tenuta sbalorditiva.

Come preparare i capelli all’utilizzo di piastre e ferri

In estate si potrebbe approfittare delle alte temperature per lasciar asciugare i capelli in modo naturale in modo da stressarli di meno e, magari nel tempo libero raccoglierli in uno chignon morbido per ottenere un look ricercato nella sua semplicità.

Ma la verità è che anche con il caldo si vorrebbe sempre una chioma perfetta, questo perché settimane di vacanze a parte, la vita lavorativa continua, gli appuntamenti romantici ci sono, e lo specchio è sempre li a raccontarci la verità sulla nostra immagine e così trucco e capelli per molte donne, dovranno essere sempre impeccabili anche sotto al sol leone!

Per questo abbiamo deciso di consigliarvi alcuni tools per capelli che aiuteranno a mettere in piega i capelli in modo semplice, veloce e duraturo. Unica regola da seguire sempre sarà quella di applicare un prodotto termo protettore sui capelli prima della messa in piega. Lo spray termo protettore potrà essere preparato anche in casa.

Tools per capelli: ecco quelli perfetti per avere sempre capelli lisci

Avere i capelli lisci si sa che in estate con l’umidità che abbonda nell’aria e con il sudore risulta essere davvero difficile. Per questo l’asciugatura con spazzola e phon può non risultare ideale proprio perché i capelli conservano sempre un minimo grado di umidità che li porterà ad apparire sempre un poco crespi e mossi durante la giornata.

Utilizzare dei tools che possano aiutare a lisciare i capelli e a mantenerli tali per ore, sarà la soluzione migliore. Scopriamo quali sono gli strumenti migliori!

La piastra lisciante

La piastra lisciante è senza dubbio il tools per capelli più utilizzato al mondo. Per utilizzarla in modo corretto dovrebbe essere utilizzata dopo aver asciugato i capelli e averli lisciati con phon e spazzola. Un finish perfezionatore che li renderà come la seta.

La spazzola lisciante

La spazzola lisciante è una soluzione davvero innovativa e che molte persone scelgono. Non regala un liscio perfetto come la piastra ma per una piega veloce con un liscio piuttosto dinamico, risulta essere ideale. Basterà asciugare i capelli in modo piuttosto veloce con il phon e passare la spazzola lisciante come una qualsiasi spazzola e ciocca dopo ciocca i capelli appariranno ordinati.

Se dovete fare una passeggiata al mare però, la spazzola lisciante non assicura la tenuta di una messa in piega eseguita con la piastra. Per una chioma liscia e disciplinata da sfoggiare nella vita di tutti i giorni è sicuramente lo strumento ideale soprattutto perché di semplice e veloce utilizzo.

Se sono le onde nei capelli a conquistarvi, potrete realizzarle con una piastra specifica o creando dei morbidi boccoli che aprendosi lasceranno un meraviglioso effetto wavy hair.

Il triferro

Il triferro è il tools per capelli che utilizza spesso la bellissima Belen Rodriguez per ottenere quelle bellissime onde nei capelli che sembrano appena usciti da una giornata di sole e di mare.

Piastra a spirale

Simile ad una piastra ma si presenta con una linea a spirale che consente con un leggero movimento di ottenere delle onde molto eleganti e morbide.

Deep Waver



Una piastra davvero particolare che consente di ottenere un effetto ondulato deciso e pronunciato in modo veloce.

Tools per capelli: ecco quelli perfetti per avere i capelli ricci

Se avete i capelli ricci e volete disperatamente disciplinarli durante la stagione estiva ma anche tutto l’anno, la soluzione migliore sarà utilizzare una combo di strumenti che scoprirete ideale per ottenere una chioma di ricci definiti e duraturi.

Il diffusore

I capelli ricci andrebbero sempre asciugati con un diffusore di aria in modo da restare compatti ed elastici senza aprire il riccio che regalerebbe un effetto crespo e gonfio. Esistono diverse tipologie di diffusore alcune delle quali si trovano come dotazione dei phon asciugacapelli. Il diffusore universale è senza dubbio il più utilizzato perché adattabile a qualsiasi phon.

Il ferro arriccia capelli

Una volta asciugati i capelli con il diffusore, le ciocche ricce andrebbero sempre definite con un ferro arriccia capelli che potrà essere anche a spirale. La misura del diametro del ferro definirà anche la grandezza del riccio, più sarà piccolo più il ricco sarà stretto.