Il Nutella Biscuits Crepes Roll, un dolce semplice e veloce da preparare, golosissimo ma senza zuccheri aggiunti, senza burro, morbido e dal sapore delicato.

Siete innamorati dei Nutella Biscuits? Scoprite come creare un buonissimo Nutella Biscuits Crepes Roll da servire per una golosa colazione, una merenda o qualsiasi altra pausa dolce che vorrete concedervi durante la giornata!

La ricetta che fa per voi perché:

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

SENZA BURRO

ADATTABILE PER INTOLLERANTI AL LATTOSIO

MORBIDO E DAL SAPORE DELICATO

Nutella Biscuits Crepes Roll: gli ingredienti ed il procedimento per prepararlo

Il Nutella Biscuits Roll è una ricetta irresistibile nata dalla creatività della food blogger della pagina Instagram ricett_ale in collaborazione con la bravissima food blogger stella_cooking-traveller e ce lo presenta come davvero irresistibile:

“Una nuova versione che ci fa gola solo a riguardarla, con dei biscottini che non potete non amare. E se poi non li avete mai assaggiati, correte a comprarli e usateli per replicare il nostro Nutella Biscuits Crepes Roll”

Gli ingredienti

Per preparare il Nutella Biscuits Crepes Roll, avrete bisogno di:

30 grammi di farina di avena

5 grammi di proteine in polvere gusto nocciola

100 grammi di albume

50 grammi di bevanda vegetale alla soia

Per il ripieno

60 grammi di ricotta magra

5 grammi di cacao amaro

Per la decorazione

crema proteica alla nocciola

nutella biscuits

granella di nocciole

Il procedimento

-Miscelare tutti gli ingredienti per preparare le crepes e cuocerla su una padella antiaderente precedentemente unta. Si otterranno tre crepes.

-Preparare la farcitura miscelando in una ciotola la ricotta magra, il cacao e la granella di nocciole.

-Adagiare le crepes sovrapposte l’una sull’altra di circa 4 centimetri su un piano di lavoro, a questo punto versare la farcitura e stenderla con l’aiuto di una spatola. Ripiegare il bordo esterno delle crepes verso l’interno e arrotolare le crepes su se stesse a formare un roll.

-Lasciar riposare il roll ottenuto in frigorifero per almeno 3 ore e dopo procedere con la decorazione con la crema proteica alla nocciola, la granella di nocciole e naturalmente i golosissimi Nutella Biscuits.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‘ (@ricett_ale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‘ (@ricett_ale)