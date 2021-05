Scopri come sentirti più motivata e propositiva con una frase studiata appositamente per te.

Ognuno di noi sa bene quanto sia importante avere sempre forza ed energie per guardare alla propria vita con entusiasmo. Solo così, infatti, si può vivere ogni giorno come una nuova avventura, cercando sempre il meglio e godendo di ogni più piccola cosa. Che il pensiero positivo sia una vera e propria forza motrice ed in grado di far vivere al meglio le cose è infatti ormai più che noto.

Ciò che non sempre si riesce a fare è trovare il giusto modo per sentirsi al centro di questa onda energetica e senza tempo. La buona notizia è che sebbene ognuno di noi sia così diverso dagli altri da aver bisogno di cose diverse, esiste un punto comune dato dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo oggi dopo aver visto come guardare avanti con positività in base al proprio segno zodiacale, oggi scopriremo qual è la frase di ripeterci sempre per sentirci più motivati.

La frase per motivarti e vivere meglio. Ecco quella per te scelta dalle stelle

Ariete – Quando si chiude una porta si apre un portone

Il mantra perfetto per te? Quello riguardante le porte che lasciano modo di arrivare ai portoni. Perché se è vero che da un lato non sei una che accetta le sconfitte è pur vero che sei una persona in grado di riprendersi in fretta e di vivere con rinnovata energia ogni situazione. Cosa che farai al meglio sapendo (e ricordandoti di continuo) che una piccola sconfitta oggi può essere il preludio per una grande vittoria domani.

Toro – L’amore è in ogni cosa

Se vuoi vivere bene devi ricordare sempre a te stessa che l’amore è in ogni cosa. Perché anche e a volte ti trovi a pensare il contrario, tu non sei l’unica a provare dei sentimenti importanti o a voler bene agli altri. L’amore è ovunque e può essere vissuto in mille modi diversi. Quindi, che tu sia ancora single, alla fine di una lunga storia d’amore o semplicemente in cerca della tua strada, ricordati sempre che l’amore è ovunque. E a volte basta volerlo vedere per esserne travolti positivamente. Provare per credere.

Gemelli – Nella vita si può sempre ricominciare

Spesso tendi a buttarti giù al pensiero che le cose finiscono o che qualcosa che stai facendo non è perfetta come l’avevi immaginata. La verità è che nella vita si può sempre ricominciare qualcosa e non è mai tardi per cambiare strada o scegliere di inseguire un nuovo sogno. Ripeterti questa frase ti aiuterà a sentirti più carica e a non avvertire il peso delle strade sbagliate. Perché per ogni errore fatto c’è sicuramente una lezione importante che hai appreso. Motivo per cui, l’unica cosa saggia da fare è andare avanti, senza timori.

Cancro – Credici e si avvererà

La tua indole romantica ti rende una persona che spesso si concentra più sulla teoria e sui sogni che sulla pratica. Ciò alle volte può farti sentire di aver perso del tempo prezioso o di essere rimasta indietro rispetto a chi ha già realizzato i propri sogni. La verità è che ognuno hai i suoi tempi e sarà solo rispettando i tuoi che potrai ottenere ciò che più desideri. Cosa che ti riuscirà ancor più facilmente ricordandoti sempre che ti basta credere in quello che fai per far si che si concretizzi con la stessa energia che hai impiegato per pensarlo.

Leone – Non esistono fallimenti ma solo lezioni utili

Il tuo andare sempre di corsa ed immergerti a pieno in situazioni sempre diverse fa si che oltre a tanti successi tu vada incontro a delle sconfitte. È quindi importante ricordare a te stessa che i fallimenti non esistono. Essi sono infatti solo una lezione di vita per apprendere qualcosa di più su di te e sulla realtà che ti circonda. È solo cadendo che si impara a rialzarsi. E rialzandoti con grinta da ogni intoppo riuscirai a coglierne l’aspetto importante. Cosa che ti consentirà di andare avanti con più forza e audacia di prima.

Vergine – Guardare il bicchiere mezzo pieno è meglio

Il tuo problema più grande è che spesso tendi ad essere piuttosto negativa. E questo tuo modo di essere ti spinge a rabbuiarti ed affrontare situazioni di diverso tipo con poche energie. Ripeterti di continuo che lo stesso bicchiere che ti ostini a vedere mezzo vuoto è in realtà mezzo pieno potrebbe indurti (prima o poi) a cambiare prospettiva. Cosa che migliorerebbe di gran lunga la tua vita rendendola sicuramente più piacevole e ricca di sorprese che, così facendo, rischi di perderti per strada.

