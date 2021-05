Erano Maria e Fernando ne Il segreto: come sono oggi e cosa fanno

Carlos Serrano e Loreto Mauleon, attori noti per la partecipazione a “Il segreto”, sembrano avere una storia d’amore: l’indiscrezione.

“Il segreto”, celebre fiction di successo in Italia e in Europa, tiene incollati alla televisione milioni di spettatori: merito dei suoi intrecci amorosi e delle trame sempre diverse e ricche di colpi di scena. Amori, sotterfugi, retroscena e mezze verità. Ci sono tutti gli ingredienti per fare la differenza, con personaggi che ormai rappresentano vere e proprie icone dello star system internazionale che ruota attorno alle fiction.

Alcuni hanno approfondito il proprio rapporto anche fuori dal set, in qualche caso è nato persino l’amore: chiedere a Carlos Serrano e Loreto Mauleon. I due sono stati sorpresi in atteggiamenti particolarmente affettuosi, ma chi parla di love story non trova – al momento – alcuna conferma: entrambi parlano di profonda amicizia, ma i rumors non mancano.

Il Segreto, dalla fiction alla realtà: colpo di fulmine tra Maria e Fernando

I due attori sarebbero soliti trascorrere le vacanze insieme. Secondo quanto riporta il sito ufficiale della serie, proprio in un’occasione vacanziera potrebbe essere scoppiato l’amore: sentimento messo anche sul set, ma stavolta con un pizzico di passione in più. Il condizionale resta d’obbligo, perché non sembra – almeno per il momento – esserci un riscontro ufficiale.

La coppia, tuttavia, sembrerebbe essere molto affiatata. Chiamale se vuoi emozioni: il fascino della soap ha coinvolto anche i protagonisti, pronti eventualmente a lasciarsi trascinare in un turbinio di desiderio e complicità. Proprio come piace al pubblico che, almeno in onda, non li lascia mai soli.