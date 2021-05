Lorella Cuccarini, struggente confessione dopo Amici: cosa ha fatto Maria De Filippi

Lorella Cuccarini dopo la fine di Amici 20 si è lasciata andare ad una struggente confessione sul suo rapporto con Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, dopo una deludente esperienza a La Vita in Diretta, è tornata sul piccolo schermo degli italiani in una veste del tutto inedita: quella di insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. Quest’esperienza, durante tutto il corso di questa stagione televisiva, si è da poco conclusa e Lorella, come i suoi colleghi, può trarre le somme di quanto è accaduto.

Sicuramente è possibile affermare che questo nuovo ruolo si è rivelato essere un autentico successo. In quanto Lorella non solo è riuscita a scovare numerosi talenti nel mondo della danza, ma anche a farsi conoscere da un pubblico fatto di giovanissimi. Un’edizione, dunque, decisamente niente male che ha collezionato ascolti record e numerose vendite all’interno della classifica dei brani più venduti in Italia con i singoli dei partecipanti.

Lorella Cuccarini dopo Amici 20 ha voluto però fare una confessione al suo pubblico, rivolgendosi direttamente a chi le ha dato la possibilità di poter tornare al suo primo amore, la danza: Maria De Filippi.

Maria De Filippi, il dolce messaggio di Lorella Cuccarini: “Sei un essere speciale”

Sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini ha scritto una lettera a cuore aperto a Maria De Filippi ringraziandola non solo per averle permesso di fare ciò che più ama al mondo, ma anche per averle fatto tornare la fiducia in questo mestiere. Fiducia che da qualche tempo a questa parte aveva purtroppo perso.

” , oggi c’è posta per te” ha esordito Lorella sul suo profilo Instagram, dove qualche tempo fa ha rivelato in che rapporti è con la ballerina Rosa. “Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità“ ha proseguito la Cuccarini che da sempre ha instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori. “E su questo io non mi tiro mai indietro“ ha poi assicurato.

“Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte“ ha poi raccontato a cuore aperto. “Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla“ ha confidato. ⁣”Maria, sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente” ha dichiarato. “Una volta l’indimenticata Sandra Mondaini mi disse una frase che mi commosse: “Lorella se un giorno dovessi trovarti in difficoltà e ti servisse anche solo un taxi, tu chiamami che arrivo a prenderti io” ha poi concluso. “Ecco, oggi quelle parole sento di dirle a te. Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre. Grazie❤️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Il messaggio di Lorella Cuccarini ha commosso il popolo della rete, che come al solito ama il suo essere così trasparente con loro.