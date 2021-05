Il fratello di Francesco Monte si chiama Stefano e sembra abbia ereditato dal fratello maggiore bellezza e carisma: ecco cosa sappiamo di lui e qual è il suo passato.

Il momento d’oro di Francesco Monte, dal punto di vista professionale, coincise con il periodo più brutto della sua vita dal punto di vista personale.

Era il 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez entrava nella Casa del Grande Fratello VIP 2 e, nel giro di pochissime settimane, decideva di lasciarsi alle spalle la lunga storia d’amore con Monte per cominciarne una altrettanto importante con Ignazio Moser.

Da quel momento l’ex tronista di Uomini e Donne, che era diventato famoso per la sua storia con Teresanna Pugliese, vide aumentare a dismisura la sua notorietà: interesse mediatico, ospitate, appuntamenti nei centri commerciali e orde di fan scatenate.

La “rivincita” di Francesco arrivò l’anno successivo, quando gli proposero di far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Quando Francesco si lanciò dall’elicottero per atterrare sull’isola che sarebbe stata la sua casa, gridò “Il 2017 è finito”.

A fare il tifo per lui all’inizio della nuova avventura televisiva c’era Stefano Monte, quel fratello minore a cui Francesco era legatissimo e che si vide spuntare in studio tra gli ospiti della Marcuzzi.

Già allora le telespettatrici letteralmente impazzirono per quel ragazzo dai capelli lunghi che sembrava una versione in miniatura di Francesco. Eppure, Stefano non ne approfittò mai, così che la sua vita privata è rimasta avvolta in gran parte nel mistero.

Il fratello di Francesco Monte: dalla moda di Milano al Dalai Lama

Mentre Francesco Monte si avviava a diventare (suo malgrado) un protagonista assoluto del gossip del 2018 (a causa del cannagate e dei suoi strascichi), Stefano continuava la propria attività di manager. Era lui, infatti, a curare le pubbliche relazioni di Francesco Monte e anche di Cecilia Rodriguez, almeno per il periodo in cui i due avevano formato una coppia.

La sua agenzia di modeling si chiama Steve & More ed è ancora attiva. Per Stefano, che gestisce l’attività insieme ad un socio di nome Moreno (da qui il nome dell’agency) lavorano lavorato anche volti noti del panorama dei reality degli scorsi anni. Tra gli influencer nella squadra della Steve & More ci sono Marco Ferri, Andrea Denver, Er Faina, Raffaella Mennoia (sì, la storica collaboratrice di Maria De Filippi) e molti altri.

Pare però che da un certo punto in poi Stefano abbia deciso di abbandonare completamente l’idea di lavorare nel mondo dello spettacolo oppure di farlo rimanendo il più possibile nascosto dietro le quinte: il suo profilo personale di Instagram attualmente contiene pochissime foto e vi trovano posto principalmente messaggi sulla religione buddista, sull’ecologia e naturalmente su una delle grandi passioni di Stefano: il canoa polo.

Si ha l’impressione che tutte le vecchie fotografie siano state cancellate e che il profilo sia stato completamente “ripulito” per raccontare la nuova vita di una persona che sta ritrovando la sua strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steve Monte (@steeeve_mon)

A essere rimasto assolutamente invariato però nella vita del giovane è il legame strettissimo con suo fratello Francesco, con il quale continua ad affrontare letteralmente ogni giorno e ogni nuova sfida.

Tra l’altro, come si vede in questa foto di Stefano insieme al papà Angelo, il ragazzo si è fatto tatuare un ritratto di coppia: con la fidanzata? Assolutamente no: con il fratello!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FanPage Francesco Monte (@_francesco_monte__)

Tra l’altro, delle fidanzate di Stefano Monte si sa davvero pochissimo: l’unico indizio risale a molto tempo fa, all’epoca in cui Francesco era ancora fidanzato con Teresanna Pugliese. Pare che quest’ultima abbia fatto conoscere a Stefano la sua amica Valentina Scognamiglio e che i due si siano fidanzati, ma oltre a questo non si sa molto altro.

Per quanto riguarda i legami familiari, invece, non c’è mistero sul perché i due fratelli Monte siano così legati al padre: i due sono rimasti orfani della madre Emma nel 2011, proprio nel periodo in cui Francesco stava seguendo il proprio percorso come tronista nel programma di Maria De Filippi.

Nome e Cognome: Stefano Monte

Città di Nascita: Taranto

Data di Nascita: 23 Novembre 1989

Segno Zodiacale: Scorpione

Account ufficiale Instagram: https://www.instagram.com/steeeve_mon/