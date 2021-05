Pazzesco, più di una donna su tre chiude una relazione per questo motivo

1 donna su 3 rompe la relazione per questo motivo e non è così scontato come forse immagini.

Cosa spinge una donna a mettere fine definitivamente ad una relazione? La risposta non è il tradimento, la questione è molto più sottile.

Perché le donne rompono una relazione

Questo argomento ci ha sorpreso molte volte. Sulla questione scelta del partner sono stati condotti svariati studi atti ad identificare quali caratteristiche dell’uomo attraggono più la donna e viceversa.

Non poche volte siamo stati sorpresi, alcuni studi hanno dimostrato che gli uomini preferiscono le donne minute, altri hanno optato per le donne formose ed altri ancora per le donne more o ancora le donne intelligenti.

Anche le donne hanno espresso le loro preferenze e sembrerebbe che amino gli uomini con la barba, che abbiano una predilezione per gli uomini ironici e che possono rinunciare all’uomo che sa fare bene l’amore ma non a quello che guadagna molti soldi.

Uno studio condotto dal sito Datingsite Parship ha confrontato le risposte di 1.000 partecipanti chiamati a fornire la propria opinione su diversi argomenti.

Ebbene secondo le conclusioni dello studio per il 20% delle donne i soldi verrebbero prima di una vita sessuale appagante.

Contrariamente a quanto suggeriscono queste tendenze, un altro studio, uno studio Ifop condotto sui motivi che spingono le donne a lasciare i propri mariti, avrebbe rivelato che le donne sono fortemente influenzate dalla cultura del loro uomo.

Condividere la vita con un uomo stolto non è affatto appagante. In seno allo studio alle partecipanti è stato chiesto di scegliere di avere una relazione con:

un uomo ricco

un uomo bello

un uomo colto

un uomo che sa fare bene l’amore

Il 62% delle donne francesi che hanno partecipato allo studio ha dichiarato di scegliere un uomo colto contrariamente alle donne dello studio inglese citato sopra, che hanno espresso la loro preferenza per gli uomini belli e ricchi. Come si suol dire non tutto il mondo è paese!

Dunque il motivo per il quale una donna su tre è pronta a rompere definitivamente una relazione è la mancanza di cultura generale del partner. Bisogna essere belli dentro, non fuori e questa è l’eccezione che conferma la regola.