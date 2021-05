Come dimagrire abbinando i cibi tra di loro: ecco i piatti da portare a tavola

Per perdere peso oltre a dieta ed attività fisica occorre combinare gli alimenti in modo giusto: ecco come dimagrire abbinando i cibi tra di loro, scopri i piatti da portare a tavola.

Tutti sanno che per perdere peso occorre seguire una dieta e praticare attività fisica. Abbinando infatti queste due cose si possono ottenere migliori risultati. Ma c’è una terza cosa di cui tener conto: ovvero abbinare i cibi in maniera corretta.

Ciò non significa che alcuni alimenti siano miracolosi e permettano di perdere chili ma saper fare i giusti abbinamenti può essere di aiuto per non ingrassare. Imparare a consumarli correttamente ci permetterà con il tempo di dimagrire senza per forza seguire una dieta massacrante.

Scopriamo allora quali sono gli abbinamenti giusti da fare per dimagrire: ecco alcuni spunti per piatti salutari da portare a tavola.

Ecco i piatti da portare in tavola per dimagrire abbinando i cibi tra di loro

Spesso capita di stare a dieta ma di vedere l’ago della bilancia sempre sullo stesso punto. In pratica non riusciamo a dimagrire. Perché? Il motivo può risiedere a volte nella scelta errata degli alimenti.

Questo non significa che non dovrete affidarvi ad un esperto del settore, anzi consultare un medico o comunque uno specialista della nutrizione, specie a fronte di alcune patologie, è sempre la scelta più opportuna.

Detto ciò, è indubbio che alcuni alimenti se abbinati tra di loro possano portare l’organismo a un surplus di fatica. Come già vi avevamo spiegato qui, è possibile potenziare le sostanze nutritive di alcuni alimenti abbinando correttamente i cibi tra di loro.

E allora se non vogliamo rinunciare al gusto ecco alcuni spunti per portare a tavola piatti freschi, sani e leggeri ma soprattutto ben abbinati fra di loro.

1) Bevanda di kefir e kiwi. Perfetta da assumere a colazione questo frullato è ideale per combattere i virus e per la salute dell’intestino, essendo ricco di probiotici e prebiotici. Non solo, il kefir aiuta i muscoli e favorisce la produzione di calcio mentre il kiwi contenendo vitamina C aiuta a sintetizzarlo e mantenerlo nell’organismo.

Ecco allora come prepararlo.

Ingredienti

250 g di kefir

3 kiwi maturi

Preparazione

Passiamo il kefir con un colino, sbucciamo i kiwi e poi mettiamo tutto nel frullatore. Azioniamo e serviamo.

2) Salmone e spinaci. Un secondo piatto perfetto è quello composto da un trancio di salmone accompagnato da un contorno di spinaci. Il pesce contiene infatti gli acidi grassi essenziali ovvero gli Omega 3 ma anche le proteine. Gli spinaci apportano vitamine, in particolare B6, B9 e B12 che aiutano il metabolismo. Al tutto possiamo accompagnare una fettina di pane integrale che apporterà i carboidrati necessari all’organismo.

3) Uova e insalata. Questo abbinamento facilita l’assorbimento dei carotenoidi, potenti antiossidanti contenuti nelle verdure. Per completare il piatto anche qui possiamo aggiungere una fetta di pane integrale.