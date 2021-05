Alla fine di un ultimo, disastroso, litigio te lo sei chiesto anche tu: “Come fare a smettere di litigare con il partner?”. Ecco la risposta!

Avete appena avuto un enorme litigio: magari per qualcosa di sciocco oppure per qualcosa di grave, adesso poco importa (a noi, ovviamente).

Quello che ti ha colpita maggiormente, però, è che la vostra litigata è stata veramente lunga e furiosa.

Adesso siete stanchi ed avviliti, avete “sprecato” tantissime energie e vi sembra di non sapere come fare ad andare avanti.

Se la situazione è questa, allora le nostre cinque idee per interrompere un litigio vi saranno sicuramente utili.

Ecco quali sono!

Come smettere di litigare con il partner: litigare troppo a lungo impedisce la crescita

Litigare o discutere, per quanto possa essere laborioso, non è mai del tutto un male.

Certo, bisogna anche sapere come litigare (soprattutto in coppia) e saper dosare la propria rabbia e le proprie parole però un lato positivo c’è.

Da un litigio possono nascere relazioni più forti e durature!

Un litigio, infatti, arriva dopo un’incomprensione od un problema e le parti che si scontrano cercano di “risolverlo”.

Alla fine della litigata vi siete conosciuti meglio e (forse, speriamo) siete arrivati insieme ad una soluzione. Se non v’importasse niente di voi due, non avreste neanche da litigare!

Ma se i litigi sono importanti e fondamentali per crescere insieme e migliorare il proprio rapporto, come fare a gestire quella litigata che va oltre?

Urla, pianti, ore ed ore di discussione senza arrivare a nessuna soluzione per poi finire spossati e lasciar perdere il tutto?

Interrompere un litigio con questi cinque metodi

Non preoccuparti: qui abbiamo cinque idee per interrompere un litigio in modo da gestirlo in maniera più proficua. Provateli insieme e vedrete che, a fronte del nervosismo normale da affrontare, usandoli diventerete più forti!

siamo una squadra : questa è una frase molto potente da usare (però) nei momenti giusti e, soprattutto, credendoci.

Voi due siete veramente una squadra ed il vostro nemico è il problema : non siete l’uno contro l’altro! Rendersene conto, nel mentre della discussione, è fondamentale.

Ricordatevelo, ditelo ad alta voce, cercate di focalizzarvi sul propositivo: che cosa potete fare per sconfiggere il problema ?

Tenete a mente che “il problema” non è il partner: siete un team , lavorate di conseguenza!

chiamate la pausa: se il litigio va avanti da molto tempo senza soluzioni, è ora di fare una pausa. Letteralmente! Prendetevi dieci o cinque minuti, bevete un bicchiere d'acqua, distraetevi ognuno per conto suo.

Calmatevi e cercate di capire che cosa sta succedendo: vale la pena continuare una discussione drastica, con toni alterati e che non porta a niente?

Ve lo diciamo noi: no, non vale la pena litigare così. Mangiate qualcosa, respirate, fate una passeggiata. Interrompete fisicamente il litigio e iniziate di nuovo con calma.

scrivetevi : a parole non riuscite a fare nulla? Basta parlare allora! Scrivete le vostre obiezioni chiaramente e su un pezzo di carta o sul cellulare.

Leggete insieme ed argomentate le vostre considerazioni , oppure fate domande e cercate di capire meglio. Le parole scritte possono aiutarvi a calmarvi, chiarirvi ed anche vedere nero su bianco l’assurdità della situazione!

: a parole non riuscite a fare nulla? Basta parlare allora! le vostre chiaramente e su un pezzo di carta o sul cellulare. Leggete insieme ed le , oppure fate domande e cercate di capire meglio. Le possono aiutarvi a calmarvi, chiarirvi ed anche vedere della situazione! un lungo abbraccio : ma perché non abbracciarsi? In momenti di stress e tensione come questi, mentre si litiga e si urla, abbracciarsi va benissimo !

Dopotutto vi amate e vi volete bene e vedere l’altro sotto stress non è mai bello. Abbracciatevi forte e provate a continuare la discussione così: il contatto tra i vostri corpi vi aiuterà a sentirvi meglio , più calmi e più sicuri !

: ma perché non abbracciarsi? In momenti di stress e tensione come questi, mentre si litiga e si urla, ! Dopotutto vi amate e vi volete bene e vedere l’altro sotto stress non è mai bello. Abbracciatevi forte e a la così: il contatto tra i vostri corpi vi aiuterà a , più e più ! qualcosa di “sciocco”: ok, magari evitate di interrompere il partner nel pieno della sua crisi ma fare qualcosa di “sciocco” è un ottimo modo per interrompere un litigio!

Danzate, buttatevi sul letto insieme, stritolateli in un abbraccio, fate il solletico: insomma, avete capito. Cercate di far rilassare l’altro facendo qualcosa che lo faccia ridere o sbuffare, anche solo per un secondo. Sottolineate con le vostre parole che vi serve un attimo per connettervi di nuovo e che non volete semplicemente “smettere di ascoltare”.

Litigi?

Dopo aver letto questo articolo non ne sentirete più parlare o, meglio, non dureranno a lungo quando ci siete voi!

Pronti ad affrontare i vostri litigi in maniera proficua?