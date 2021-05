Saranno il trend della stagione e non vedevamo l’ora: ecco cinque idee per indossare con stile le collane gioiello per il corpo!

Anche se fino ad oggi ti sembra di non averne mai sentito parlare, siamo sicure che le hai già iniziate a vedere sui profili Instagram più seguiti del web.

Parliamo, ovviamente, degli harness e cioè quei gioielli realizzati per il corpo che diventeranno, presto, il must della stagione.

Ne esistono di diversi tipi: per le gambe o per il busto, da mettere intorno alla vita od al seno. Oltre a capire dove le puoi acquistare, adesso devi scoprire come indossarle!

Ecco le nostre idee per creare un outfit sensuale ma elegante!

Collane gioiello per il corpo: come si indossano gli harness gioiello

Che siano belli è indubbio: per quanto sembrino (e siano) estremamente fragili, questo tipo di harness sarà l’accessorio più in voga nella stagione estiva 2021.

Devi assolutamente procurartene uno!

Questo tipo di gioiello, infatti, è creato per adornare il tuo corpo solo non nei soliti punti! Invece che girare intorno al collo, l’harness gioiello può essere indossato sul petto o sulle spalle, intorno alla coscia o sulla gamba.

Insomma, ne esistono diversi tipi tutti estremamente sensuali e di colori e forme diverse.

I nostri preferiti (ed anche quelli più diffusi) sono quelli creati con poche linee (alcuni sembrano quasi delle magliette o delle parure!), placcati in oro e con dei piccoli gioielli.

Tu, ovviamente, puoi scegliere quelli che preferisci: su Asos, cliccando qui, vedi uno dei nostri preferiti!

Ma come si indossa la collana gioiello che sta spopolando tra le influencer e che sarà il vero must della tua estate?

Ecco i nostri consigli di stile!

al “contrario” : no, tranquilla, intendiamo solo sulla schiena! Il modo più elegante di portare un harness gioiello , secondo noi, è quello di comprarlo pensato per la schiena oppure di adattare quello normale… al contrario!

L’idea è quella di indossare l’harness con maglie che lasciano la schiena scoperta o che, comunque, prevedono che l’attenzione si concentri lì.

Sul davanti sarai basic a non finire ma appena ti giri tutti gli occhi saranno su di te: la schiena è una parte molto “ sensuale ” che spesso ignoriamo. Usando così la collana gioiello sarai elegantissima (fashion forward)!

Usare un blazer maschile, però, ed abbinarlo ad una collana gioiello per il corpo è una mossa molto intelligente.

Puoi scegliere di indossare solo la giacca e lasciare che si intraveda qualcosa, magari chiudendo solo un bottone. Il gioiello per il corpo, poi, farà lavorare l’immaginazione (altrui). Questo è un look molto sensuale: attenzione a non sfoggiarlo quando le temperature sono già troppo bollenti!

sul costume : soprattutto se hai deciso di non farti il bagno ! La collana gioiello per il corpo, che sia sulla coscia od intorno alla vita ed il busto , è perfetta per attirare tutti gli occhi su di te in spiaggia.

Un unico consiglio: aspetta di esserti abbronzata un poco prima di sfoggiarla altrimenti potresti finire per sfoggiare una tintarella a macchia poco elegante !

Ma perché, invece, non cambiamo tutto indossandoli sopra la maglietta, ben in vista?

Scegli un capo basic come una maglia a maniche corte bianca o nera, indossa il tuo harness e avrai un look veramente invidiabile.

Provare per credere!



Ti abbiamo convinto?

Speriamo proprio di sì, visto che la collana gioiello per il corpo sarà il vero must have della stagione!