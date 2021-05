Il capo vip must-have di oggi è l’abito indossato in Toscana da Veronica Ferraro. Firmato Zimmermann, vede, su base bianca, una romantica fantasia floreale nei toni del blu. Scopriamo come copiare il look di una delle più seguite influencer italiane.

Sempre all’ultimo grido ed in location mozzafiato, Veronica Ferraro, in una sorta di colazione – vestita – sull’erba nella splendida tenuta de L’Andana, nel cuore della Maremma, ha sfoggiato un mini abito del brand australiano Zimmermann che ha fatto il pieno di “like”. Sembra proprio il look ideale per le luminose e serene giornate di maggio. Vediamo alcuni abiti delle nuove collezioni dei brand più cool per essere glamour come lei o, almeno, per provarci.

Come copiare il capo vip must-have romantico di Veronica Ferraro

Senza scegliere un capo dal prezzo proibitivo, ed al contempo avvicinandoci un po’ al nostro abito vip must-have odierno, la proposta di River Island sembra essere perfetta. La fantasia è simile all’originale da copiare ed i pompon danno un tocco simpatico che non guasta mai. Costa solo 45 euro, look perfetto per la spiaggia.

Di Ottod’Ame, il mini abito in cotone a balze con manica ampia resta sui toni del bianco e dell’azzurro ma la fantasia è quella della dama. Ottimo con un sandalo flat, si può sottolineare il punto vita con una cintura sottile e minimal bianca. Il prezzo è di 220 euro.

La scelta per molte di voi ricadrà sull’abito a fantasia turchese di Marella. Il prezzo è di 139,90 euro, lo scollo è rotondo e la gonna a portafoglio crea movimento grazie anche ai volant sul bordo. Il taglio in vita con fiocco esalta le curve e slancia la figura, le maniche a tre quarti con polsino sottile vi faranno apparire più magre.

Decisamente più costoso (895 euro) è l’abito corto con farfalle di Zimmermann. Interamente realizzato in lino, ha eleganti intagli a rombi e farfalle in 3d ricamate e cucite a mano sul corpetto centrale. Un classico di questo brand sono le maniche lunghe con polsini, la chiusura è a zip invisibile sulla schiena. Sognare – e prendere spunto – in fondo è gratis.

La scelta c’è e, certamente, non è completa. Basta essere attente osservatrici ed in pochi clic è possibile “copiare” gli outfit delle proprie influencer di fiducia senza spendere un capitale. Attente e astute.

Silvia Zanchi