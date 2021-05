Tommaso Zorzi, Gilles Rocca dopo la diretta ammette: “E’ inevitabile”

Tommaso Zorzi e Gilles Rocca hanno avuto non pochi scontri all’Isola, ma l’ex concorrente dopo la diretta ha vuotato il sacco su di lui.

Tommaso Zorzi, durante la prima parte dell’Isola dei Famosi, non ha mai nascosto di avere una spiccata preferenza nei confronti di Gilles Rocca. Purtroppo, però, con il proseguire delle settimane, il concorrente scelto da Ilary Blasi non è riuscito a tenere alte le aspettative e gli scontri tra i due non sono di certo mancati. Tant’è che Gilles, in più di un’occasione, ha avuto non pochi scivoloni nei confronti dell’opinionista, punzecchiandolo anche sulla sua carriera, affermando che mentre lui lavorava al cinema lui nel cv può vantare soltanto l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Ieri sera, durante la messa in onda dell’appuntamento del lunedì, i due hanno avuto modo di confrontarsi e se vi aspettate fuoco e fiamme, beh le vostre aspettative saranno alquanto deluse perché dopo il confronto Tommaso Zorzi e Gilles Rocca sono riusciti a chiarirsi e l’attore, sul suo profilo Instagram, non ha potuto fare a meno di commentare questo momento.

Gilles Rocca rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e svela: “C’era voglia di comprendersi”

Gilles Rocca si è detto piuttosto soddisfatto di come sono andate le cose durante il corso della diretta di ieri dell’Isola dei Famosi, in quanto sarebbe stato in grado di esprimere non solo pienamente tutto ciò che pensa ma anche di riuscire ad essere compreso dai suoi interlocutori, chiarendo ogni possibile incomprensione con Tommaso Zorzi.

“Quando riesci ad esprimere ciò che pensi e vieni capito è inevitabile che il sorriso torni“ ha esordito Gilles sul suo profilo Instagram, dove non è sfuggito un dettaglio. “Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi“ ha poi concluso soddisfatto.

Tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca ormai è pace fatta e i litigi sembrano essere soltanto un lontano ricordo.