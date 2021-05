TG Pettegola, 18 maggio: l’amaro retroscena su Giulia Stabile

Il TG Pettegola è sempre pronto ad aggiornarti sul mondo del gossip. Oggi, protagonista indiscussa, è Giulia Stabile di Amici.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che ti tiene sempre aggiornata, giorno per giorni, sulle maggiori notizie legate al mondo della cronaca rosa. Per questo motivo era impossibile per noi non parlare del fenomeno del momento: Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20. La ballerina, dopo la fine di quest’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, ha rotto il silenzio, rivelando che cosa ha fatto Sangiovanni per lei e gli episodi di bullismo, raccontanti dalla sua insegnante di danza, da lei subiti.

Gossip e Spettacolo: la top 5 del TG Pettegola

Protagonista del gossip è ancora una volta Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen è attualmente impegnata a sostenere il suo compagno Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, ma vi siete mai chiesti per quale motivo è finita la sua relazione con Francesco Monte? E no, il suo nuovo compagno non c’entra assolutamente nulla. Restiamo nella famiglia Rodriguez con Belen, di recente la bella modella argentina ha perso la pazienza ed è successo qualcosa che vale assolutamente la pena sapere.

Dalla Rodriguez a Gilles Rocca il passo è breve. L’ex concorrente di Ilary Blasi è tornato finalmente dalla sua Miriam Galanti ed il tutto è stato immortalato sui suoi profili social ma ai suoi fedeli sostenitori non è passato inosservato un dettaglio molto importante. Voi ci avete fatto caso? Per ultima, ma non per importanza, c’è Barbara d’Urso che negli scorsi giorni è riuscita a raggiungere un importante risultato. Risultato che ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori.

Col Giro d’Italia e gli altri eventi sportivi e con tutta la nostra amata pubblicità! Grazie grazie grazie per esserci sempre anche in questo allungamento di fine stagione!! ❤️❤️❤️❤️ #domenicalive #tvcommerciale #pocaspesagranderesa — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 17, 2021

Il TG Pettegola di oggi finisce qui, ma siamo pronti a tornare con una nuova puntata, e nuovi gossip, domani.