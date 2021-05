Stefano De Martino si lascia andare ad un gesto d’affetto pubblico: l’abbraccio con lei scatena il web, foto.

Solitamente molto riservato sulla sua vita privata, Stefano De Martino continua ad esserlo, ma con Maria De Filippi si è lasciato andare ad un grande gesto d’affetto. Tra la conduttrice e l’ex ballerino di Amici c’è un forte legame d’affetto, di stima e rispetto.Sin dalla partecipazione di Stefano ad Amici come allievo, infatti, Maria De Filippi si è affezionata a quel ragazzo dal sorriso contagioso che sognava un futuro nel mondo dello spettacolo.

A distanza di più di dieci anni, le cose non sono cambiate. Nonostante Stefano sia cresciuto, si sia affermato prima come ballerino e poi come conduttore, si sia sposato per poi tornare single e sia diventato papà di Santiago, l’affetto tra Stefano e Maria è rimasto intatto come hanno dimostrato entrambi durante la finalissima del serale di Amici 2021 vinta da Giulia Stabile.

L’abbraccio tra Stefano De Martino e Maria De Filippi emoziono il pubblico

Maria De Filippi è molto legata ad alcuni ex allievi della scuola di Maria De Filippi. Tra questi c’è sicuramente Stefano De Martino che, dopo essere stato allievo di Amici, è stato poi ballerino professionista, conduttore del daytime e, infine, giudice insieme ad Emanuele Filiberto e Stash nella ventesima edizione che ha visto Giulia Stabile trionfare.

Durante la finalissima, Maria De Filippi si è seduta sulla poltrona insieme a Stefano De Martino durante l’esibizione di Arisa e stash. Tra i due c’è stato un abbraccio ricco di sorrisi. Stefano, inoltre, è stato uno dei pochi allievi di Amici per cui Maria De Filippi ha pianto. Come ha ricordato lui stesso durante la finale di Amici 2021, De Martino, nell’edizione di cui fu allievo e che vinse Emma Marrone, non riuscì a conquistare la finalissima.

La sua avventura ad amici, infatti, si concluse in semifinale e, durante quel momento, Maria De Filippi non trattenne l’emozione come potete vedere nel video qui in basso.

Tra De Martino e Maria De Filippi che ha lo stesso tipo di rapporto anche con Emma Marrone e Alessandra Amoroso, dunque, resta un affetto sincero e incondizionato.