Era Rick Forrester in “Beautiful”: oggi Jacob Young è uno “zombie”

Rick Forrester di “Beautiful” è ormai un lontano ricordo per il celebre attore Jacob Young che si prepara a entrare in “The Walking Dead”.

Da “Beautiful” agli zombie. Jacob Young sembra ormai essere confermato nel cast della prossima stagione di “The Walking Dead”. Un bel cambio di passo per l’attore, che al pubblico italiano era noto soprattutto per la celebre soap: questo è un contesto diverso.

Primo perché “The Walking Dead” è un cult seriale ormai oliato e perfettamente funzionante per sceneggiature ed equilibri scenici, entrare in corso d’opera non è mai facile, ma dalle ultime indiscrezioni sul personaggio del fu Rick Forrester è stato fatto un lavoro certosino: trapelano i primi particolari, in primis il nome Deaver.

Sembra, tuttavia, che questo personaggio non sia presente nei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard da cui la serie prende spunto. L’impressione è che la produzione abbia voluto – appositamente – far trapelare indizi forvianti per evitare la fuga di notizie.

Leggi anche – Manola Moslehi, da “Amici” al grande successo: com’è cambiata e cosa fa oggi

Jacob Young diventa uno “zombie”: l’attore nel cast di “The Walking Dead”

C’è grande attesa per quello che rappresenta un cambiamento radicale per l’attore: in grado, con la sua bellezza, di irretire molte donne. Il suo charme è noto anche in scena, non per niente in televisione e sul grande schermo ha dato prova di grande familiarità con i ruoli più complessi ma anche fascinosi.

C’è chi formula, poi, nuove ipotesi: l’uomo potrebbe essere stato ingaggiato per il ruolo di Sebastian Milton (figlio della governatrice Pamela Milton), giovane rampollo irriverente e pretenzioso.

“Questo è un gruppo di lavoro formidabile, sono pronti a sparigliare le carte: dar vita a qualcosa di particolare, bello e innovativo. Un prodotto mai visto prima” confermano sceneggiatori – con Angela Kang, che ha curato anche le altre stagioni della celebre e fortunata serie – e addetti ai lavori dello show. Non resta che aspettare, dunque, l’uscita è prevista per il 23 agosto su Fox. Un giorno dopo il lancio negli Stati Uniti. Le puntate successive saranno, invece, trasmesse nel 2022.