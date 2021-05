I Maneskin ricordano Franco Battiato dall’Eurovision 2021, foto

I Maneskin ricordano Franco Battiato dall’Eurovision 2021: l’addio della band romana al grande maestro direttamente da Rotterdam.

Da Rotterdam, dove si trovano per l‘Eurovision 2021 la cui finale andrà in onda sabato 22 maggio, alle 20.35 su Raiuno, i Maneskin ricordano Franco Battiato. Lontani dall’Italia, i quattro ragazzi romani che all’Eurovision rappresenteranno l’Italia e la musica italiana con il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, tra le storie di Instagram, hanno dedicato un ricordo al grandissimo maestro scomparso a 76 anni.

I Maneskin si uniscono così ai tantissimi artisti della musica e del mondo dello spettacolo italiano che, in queste ore, stanno ricordando sui social Franco Battiato.

Maneskin, l’addio a Franco Battiato dall’Eurovision 2021

Sono giorni intensi per i Maneskin in quel di Rotterdam per gli innumerevoli impegni legati all’Eurovision 2021 dove stanno già facendo impazzire tutti solo con le prove. Nonostante tutto, però, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno dedicato un pensiero a Franco Battiato ricordandandolo su Instagram.

“Ciao Maestro”, hanno scritto i Maneskin condividendo la copertina di “Cuccurucucù”, uno dei più grandi successi di Franco Battiato.

Un saluto, quello di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi che è stato particolarmente apprezzato dai loro fans.

Su Twitter, inoltre, alcuni utenti si augurano che i Maneskin riescano a trovare il modo per omaggiare la scomparsa di Franco Battiato anche durante la finalissima dell’Eurovision 2021 in programma sabato 22 maggio. I Maneskin si esibiranno durante la seconda parte della finale, ma con i tempi ridotti, al punto da aver dovuto anche accorciare la durata del brano “Zitti e buoni”, sarà difficile per i Maneskin ricordarlo.

Come la band romana, sono tantissimi i grandi artisti che stanno dedicando un pensiero a Franco Battiato.

“Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo. Con una idea: che siamo esseri immortali, caduti nelle tenebre, destinati a errare. Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione. Addio al Maestro Franco Battiato.. Wiva Franco Battiato”, ha scritto Vasco Rossi condividendo la foto che vedete qui in alto. “Caro Franco, come faremo senza di te nessuno la sa”, è il messaggio di Tiziano Ferro.