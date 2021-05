Giulia Salemi protesta dopo l’Isola dei Famosi: “L’umanità prima di tutto”

Giulia Salemi, dopo la messa in onda dell’Isola dei Famosi, ha protestato su Twitter difendendo mamma Fariba Tehrani.

Giulia Salemi è sempre pronta a sostenere sua mamma Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Mamma Fariba, durante il suo percorso all’interno del reality show di canale 5, non è di certo passata inosservata. In quanto, grazie al suo carattere peperino, ha dato una bella scossa alle dinamiche tra i naufraghi.

Ieri però la naufraga non è riuscita a vincere la sua prova ricompensa ed è stata l’unica, durante tutto l’arco della puntata, a non aver mangiato del cibo extra. La mamma della Salemi, infatti, aveva il compito di scegliere uno dei naufraghi del gruppo a cui non far partecipare alla prova, in modo tale da sabotarli. Se quelli che restavano avessero perso, lei e il concorrente scelto avrebbero ricevuto del cibo extra. Altrimenti, com’è avvenuto ieri sera, sarebbero rimasti a mani vuote. Fariba e Awed, lui è stato il concorrente scelto da lei, hanno perso e non hanno avuto accesso alla ricompensa. Anche se Ilary Blasi ha dato allo youtuber una seconda chance per poter ricevere del cibo extra mentre alla Tehrani no.

Questa scelta ha mandato Giulia Salemi su tutte le furie che su Twitter ha scelto di sfogarsi così.

Isola dei Famosi, Giulia Salemi difende mamma Fariba: “Spero di poterlo fare”

Giulia Salemi non ha trovato giusta e corretta la scelta della produzione, giudicandola poco umana, di non permettere a sua madre di avere una seconda chance di poter vincere del cibo extra. Tant’è che di fatto è stata l’unica concorrente durante la diretta dell’Isola dei Famosi a non mangiare.

LEGGI ANCHE –> Quanti kg hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi? Chi è dimagrito di più

“L’umanità prima di tutto per favore“ ha sbottato Giulia durante il corso della puntata, che ieri ha anche punzecchiato Ilary Blasi. “Spero di scusarmi prima di fine puntata” ha poi concluso, sperando che una seconda chance venisse data anche a sua madre, ma purtroppo così non è stato. Fariba è rimasta l’unica a non mangiare, accontentandosi soltanto della sua porzione di riso giornaliera.

L’umanità prima di tutto per favore. Spero di scusarmi prima di fine puntata…#isola #fariba — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 17, 2021

Giulia Salemi si è scagliata contro l’Isola dei Famosi trovando alquanto ingiusta la scelta di premiare tutti i concorrenti tranne Fariba Tehrani ed il pubblico della rete è tutto dalla sua parte.