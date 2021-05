Sei così gelosa da rischiare di mettere in crisi la tua storia? Ecco il consiglio delle stelle per esserlo meno.

Quando si è innamorati, provare un po’ di gelosia nei confronti del partner è decisamente normale. Anzi, si può dire che proprio la gelosia sia uno dei segni che ci fa capire di amare qualcuno. Esistono però diversi modi di esserlo. E se una gelosia moderata può essere giusta e piacevole persino agli occhi del partner, le cose iniziano a cambiare quando questa diventa ossessiva provocando liti o sensazioni di malessere a chi la prova.

I motivi per cui si tende a perdere il senso della misura possono essere tanti e spesso indagarli a fondo rappresenta un buon punto di partenza. In ogni caso, visto che tra i motivi strettamente legati al vissuto di una persona c’è anche l’influenza delle stelle, oggi, dopo aver visto come guardare avanti con positività, scopriremo un modo per essere meno gelose in base al proprio segno zodiacale.

Come essere meno gelosa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Facendo viaggiare meno la fantasia

Partiamo dal presupposto che di base non sei una persona estremamente gelosa. Anzi, in un rapporto possiamo dire che sei tu quella che suscita di più questo sentimento. Ogni tanto, però, può capitare che finisci con il lasciarti prendere. E quando ciò accade, la cosa migliore da fare è quella di far viaggiare meno la fantasia. Se eviti di iniziare a fantasticare sull’argomento, scoprirai infatti di non avere chissà quali paranoie a riguardo. Cosa che ti consentirà di godere a pieno del tuo rapporto.

Toro – Lavorando su te stessa

La gelosia fa parte di te e purtroppo è davvero difficile da eliminare. La verità è che per farlo dovresti iniziare dall’essere meno vigile nei confronti del partner e da lasciargli maggior campo d’azione. Per ottenere un simile traguardo hai quindi bisogno di lavorare su questo problema e sulle sue origini. Un rimedio veloce, però, potresti ottenerlo sforzandoti di immedesimarti di più nella persona che ami e iniziando a chiederti se saresti disposta a sottostare alle tue stesse regole. In questo modo, riuscirai a capire dove esageri. E questo è già un ottimo inizio.

Gemelli – Prendendo le cose con leggerezza

Tra i segni dello zodiaco tu sei certamente una delle meno gelose. Ogni tanto, però, specie se hai la luna storta, puoi finire con il prendere le cose per il verso sbagliato. Quando ciò accade rischi di risultare pesante e di arrivare alla lite. Per evitare che ciò accada devi solo impegnarti a prendere le cose con leggerezza, a non ricamarci sopra e a non farti film che tanto non si avverano mai. Un modo ideale per vivere in armonia con il partner e per non sentirti più sopraffatta dalle emozioni.

Cancro – Ammettendo quello che provi

Diciamocelo, quando diventi gelosa sei decisamente insopportabile. Ciò avviene per via della tua insicurezza che ti spinge a contrariarti per ogni cosa e che ti porta a trattare male persino la persona che ami. Cercare di ammettere quello che provi sia a te stessa che al partner, può essere un buon punto di vista. Spesso, i motivi per cui provi gelosia sono infatti legati a situazioni che esistono solo nella tua mente. Parlandone con il partner, però, potresti esserne rassicurata e vivere sempre meglio le cose e, ovviamente il rapporto.

Leone – Facendo dell’ironia

Ok, ogni tanto sei gelosa anche tu. Il punto però è che non ti piace ammetterlo. Imparare a fare dell’ironia su ciò che provi al momento può essere però un buon modo per risultare simpatica anche sotto questo aspetto. Tenendoti tutto dentro finisci infatti quasi sempre con l’esplodere in sfuriate che possono risultare davvero spiacevoli e delle quali finisci sempre con il pentirti. Prova ad esprimere tutto ogni qual volta che lo provi. Con la giusta ironia ne gioverete entrambi.

Vergine – Razionalizzando

Ebbene si, proprio tu che sei una persona razionale, quando sei innamorata puoi finire con il perdere il lume della ragione dando ampio spazio alla gelosia. Per fortuna il tuo modo di essere non sparisce del tutto. Ti basta quindi fare un bel respiro e usare la ragione per capire dove stai esagerando e dove no. In questo modo trovare un certo equilibrio sarà più semplice e ciò ti aiuterà a vivere al meglio la tua storia d’amore. E tutto senza inutili scenate di gelosia.

