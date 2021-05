Frittata perfetta: il modo migliore per realizzarla

Non è solo una questione di ingredienti: la frittata è anche un piatto da curare nei minimi dettagli e vi spieghiamo come fare

É uno dei classici piatti salvacena, la frittata che ci permette di abbinare le uova molto spesso alle verdure come spinaci o zucchine ma non solo. Un piatto semplice, la frittata, che può nascondere qualche volta anche errori banali.

In questo articolo proveremo a dare alcuni consigli che ci permetteranno di fare una frittata impeccabile. Anche perché la frittata e il piatto svuotafrigo per eccellenza.

Preparazione della frittata perfetta: consigli ed errori

Anche in un piatto semplice come la frittata il consiglio che possiamo dare è quello di organizzare bene il lavoro e iniziare a preparare tutti gli ingredienti che ci serviranno, in modo da averli tutti a portata di mano senza distarci.

Prendiamo una ciotola e rompiamo le uova. Iniziamo a frustarle con la forchetta, in modo che albumi e tuorli siano ben amalgamati. Il composto dovrà alla fine risultare spumoso in superficie e solo a questo punto possiamo condirlo con sale e pepe prima di passare alla cottura.

Uno dei modi che abbiamo per non fare attaccare la padella al fondo è scuoterla. Per girare in modo corretto la frittata possiamo aiutarci con un coperchio che deve essere grande almeno come la padella se non maggiore.

Quando i bordi iniziano a essere più sodi proviamo a sollevarli con una spatola stando attenti che non si attacchino al fondo. Dobbiamo stare attenti a ruotare con un gesto netto, in caso contrario non riusciremo nel nostro intento. Possiamo fare la stessa cosa con un piatto ma la mancanza di un pomello farà si che il nostro compito sarà più difficile.

É una pietanza in cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia usando diversi prodotti dalle verdure, ai salumi alla pasta. La frittata di pasta è infatti una delle più celebri soprattutto nel sud Italia, un buon modo per riciclare la pasta per questo piatto possiamo usare infatti spaghetti, penne o fusilli qualsiasi pasta che più amiamo, a cui possiamo aggiungere pezzi di pomodoro e parmigiano.

Uno degli ingredienti è senza ombra di dubbio l’olio, ma in caso ne fossimo sprovvisti in casa oppure fossimo a dieta e quindi preferissimo non doverlo usare possiamo comunque avere un’ottima frittata.

Per far questo dobbiamo trovare un sostituto dell’olio che in questi caso è l’acqua. Un ingrediente che darà un sapore più leggero al nostro piatto.

Per ottenere un buon risultato però dobbiamo essere certi di avere un’ottima padella antiaderente in caso contrario la nostra frittata si attaccherà.