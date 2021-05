Vuoi far sparire rughe, macchie e persino i tatuaggi? Ecco i migliori fondotinta coprenti a cui affidarvi.

C’è chi addirittura li usa per coprire tatuaggi o cicatrici e chi invece semplicemente ha delle imperfezioni che non vuole più vedere. Sono i fondotinta coprenti, quelli che cancellano letteralmente ogni segno dal nostro volto.

Vere e proprie ancore di salvezza per chi ha difficoltà nel convivere con problematiche legate alla pelle o che, comunque, intaccano il voto o altre parti del corpo, i fondotinta coprenti devono garantire performance di eccellenza. In commercio se ne trovano molti, ma pochi sanno poi essere vere e proprie chiavi di volta e scegliere il fondotinta più adatto diventa difficile.

Ecco perché oggi abbiamo voluto selezionare i migliori, illustrarveli e comunicarvi poi quale più di tutti ci ha colpito.

Fondotinta coprente, i 5 migliori e il nostro preferito

Cinque sono i fondotinta coprenti da noi selezionati oggi, prodotti la cui fama è legato a performance ragguardevoli, di elevata durata e, ovviamente, di elevata coprenza.

Scopriamoli insieme e capiamo poi quale sarà il nostro preferito, il migliore tra i migliori.

Lock-It, Kat Von D (34,50 euro) – La stessa tatuatrice ha fatto vedere come può, con i suoi prodotti, far scomparire i tatuaggi che ricoprono quasi totalmente il suo corpo. Soprattuto in abbinamento al correttore, questo prodotto, pur non essendo tecnicamente fatto per cancellare cicatrici e tatuaggi, raggiunge livelli di coprenza ben più che elevati.

Make-up Cover, Dermacol (9,89 euro) – E’ il più famoso di tutti i tempi, un prodotto che ha spopolato sul web a suon di video che ne decantano la copertura totale. Resistente all’acqua e con fattore di protezione dai raggi UV, è disponibile in 13 colorazioni e ne basta veramente una goccia per coprire ogni cosa.

Dermablend, Vichy (22,80) – Un fondotinta ad alta coprenza, stratificatile e, se ben applicato, anche molto più leggero sulla pelle rispetto ai suoi colleghi. Una vera e propria celebrità nel settore tanto che, proprio come Kat Von D, la Vichy ha poi dato vita a un’intera linea adatta per diversi tipi di pelle.

Ultra Foundation, Kryolan (26,50 euro) – Il marchio è famoso in generale per le elevate performance garantite, cosa che lo rende spesso la scelta dei professionisti del settore. Si tratta di un fondotinta cremoso disponibile in un numero elevatissimo di colorazioni. La sua particolarità è che può esser usato su tutto il viso ma anche alla stregua di un correttore, applicandolo in modo mirato sulle imperfezioni.

Fondotinta Stick ULTRA HD, Make Up For Ever (44,00 euro) – Si tratta di uno dei fondotinta più usati oggi dalle Drag Queen, il che significa che può diventare davvero molto coprente. Loro infatti spesso hanno necessità di coprire ombre di barba e cercano un vero e proprio effetto Photoshop. Lo stesso prodotto esiste anche in versione liquida ma è decisamente meno coprente.

Ma quale sarà stato il nostro preferito? Ammettiamo che si è trattato di una dura lotta ma a nostro parere il classico non muore mai e così, se copertura deve essere, che sia assoluta. Promuoviamo allora come fondotinta coprente del nostro cuore il Dermacol, una vera e propria garanzia disponibile in tante colorazioni. Se volete provarlo ecco qua sotto il box diretto per acquistarlo su Amazon.