Ecco come vestirti se sei molto magra: scopri i consigli utili per valorizzarti al meglio

Chi l’ha detto che le donne esili non hanno problemi a trovare l’abbigliamento giusto? Ecco i consigli utili per vestirti al meglio se sei magra.

Se da un lato c’è un’ampia schiera di donne che è costretta ogni giorno a fare i conti con i chili di troppo, dall’altro ce n’è una altrettanto numerosa che talvolta fatica a trovare i vestiti della taglia giusta perché ne ha su pochi.

In effetti vedersi cascare abiti di dosso non è piacevole. Pantaloni troppo larghi in vita o sulle cosce, abiti che non segnano i punti giusti e di conseguenza non mettono in evidenza le curve, magliette che rendono il seno peggio di una tavola da surf.

Insomma, per quanto sentiamo spesso dire che le donne magre non hanno nessun problema a vestirsi dobbiamo invece spezzare una lancia a loro favore. Anche le magre hanno bisogno di essere valorizzate al meglio con l’abbigliamento giusto. Scopriamo i consigli utili.

Ecco i consigli utili per vestirti se sei molto magra

Chi l’ha detto che le donne magre non hanno problemi a vestirsi? Si tratta di un luogo comune che nella realtà non trova sempre effettivi riscontri. Perché se da un lato le donne curvy possono avere problemi a trovare la taglia giusta, stesso discorso vale per quella schiera di donne eccessivamente magre.

Non è detta quindi che la donna cosiddetta grissino sia necessariamente facile da vestire, anzi. Ecco perché abbiamo stilato una serie di consigli che potranno tornare utili alle taglie cosiddette mini, ovvero dalla xs in giù.

1) Puntiamo sui volumi. Il primo consiglio che vogliamo darvi è create volume laddove non c’è. Quindi spazio a capi voluminosi come pantaloni larghi, a palazzo (come quelli della foto qui sopra) o cappotti maxi (vedi ancora sopra) ma anche maxi-dresses. Bene anche vestiti o gonne mini ma evitate abiti super attillati e neri che sottolineano ulteriormente la magrezza. Ad esempio è perfetto un vestitino come quello qui sopra bianco con la gonna corta voluminosa. Bene anche blazers da uomo e felpe grandi. Tutto questo però a patto che non siate piccole anche di statura altrimenti finirete per sparire dentro agli abiti risultando al contrario troppo goffe.

2) Evitare i colori scuri. Nero, grigio scuro blu sono nuances che tendono a farci apparire più magre. Per non sembrare ancora più magre basterà indossare tinte che portino lucentezza e luminosità. Bene le tonalità come l’oro o l’argento, i colori metallizzati tendono ad allargare. Spazio a colori chiari, dal bianco, al panna al crema passando per il rosa pastello o il pesca. Semaforo verde anche per le fantasie macro così come le righe specie quelle orizzontali.

3) Osa con pieghe, volant, ruches e tutto quello in grado di donarti volume. Questi dettagli infatti hanno la capacità di creare un effetto ottico e di regalarti subito una taglia in più o sicuramente di ammorbidire la tua silhouette.

4) Scollatura sì, ma meglio se è a barca. Avevamo giù parlato delle scollature più adatte a seconda del seno. In questo caso invece vogliamo focalizzare l’attenzione sulla scollatura giusta per le magrissime. Quelle a V molto profonde sono da evitare proprio per non mostrare quello che manca lì sotto. Meglio allora optare per quella a barca con le spalle scoperte capace di regalare subito centimetri in larghezza. Donando femminilità alla figura.

5) Puntare sugli strati. La mezza stagione in questo caso ci viene in aiuto infatti è tipico vestirsi a cipolla nelle stagioni dal clima incerto. E si tratta di una manna dal cielo per le ragazze estremamente magre. Indossare infatti più strati permetterà di guadagnare subito qualche chiletto extra almeno a livello visivo. Possiamo spaziare dalla camicia al maglioncino, giacca e gilet imbottito sopra. Oppure un maxi-abito sopra ai jeans e ancora un golf e il trench. Insomma le idee per fare un mix and match possono essere davvero tante.