Mai chiesto se c’è un manuale (di cui nessuno ti ha mai parlato) su come fare bene l’amore? Oggi scopriamo cinque segreti importantissimi!

Inutile sottolineare che i rapporti intimi possono spesso essere fonte di stress: sì, proprio così!

L’atto che dovrebbe liberarti dai problemi e farti stare meglio con te stessa e con il partner, spesso diventa la causa di tantissime ansie.

Ma perché succede?

Se sei alla ricerca di un manuale di istruzioni (purtroppo e per fortuna) nessuno lo ha ancora mai scritto.

Quelli che abbiamo qui, però, sono cinque trucchi che funzionano per il tuo partner ma che possono migliorare anche la tua vita sotto le coperte: pronta a scoprirli?

Come fare bene l’amore: i trucchi per lui che funzionano anche per lei

Pensavi di saper fare bene l’amore? Bene, è giunta l’ora di ricrederti!

No, dai, scherziamo ovviamente: ogni situazione è unica e particolare e possiamo anche dire che per fare bene l’amore il primo (e più importante) elemento è la chimica con il tuo partner!

Di certo, però, conoscere qualche trucchetto sotto le coperte ed imparare come fare bene l’amore non ci dispiacerebbe, vero?

Ecco quali sono i cinque segreti per rendere la tua relazione intima ancora più piccante che piacciono al tuo lui e che, però, hanno effetto anche su di te.

Pronti a scoprire quali sono?

LEGGI ANCHE –> Ti sveliamo i cinque segreti per la coppia che nessuno conosce perché sono strani ma che faranno durare il vostro amore

prendere l’iniziativa : va bene, lo sappiamo. Non sembra una grande rivelazione eppure, per alcuni, è decisamente rivoluzionaria.

Quante volte ti capita di “ delegare ” al tuo partner il momento in cui farete l’amore? Pensaci bene: magari è un momento particolare , nel quale sei stanca e non hai energie.

O, ancora, il tuo desiderio in questo momento è basso e non ti senti pronta per fare l’amore.

Nessuno dice che devi forzarti quando non vuoi ( non scherziamo ) ma sappi che, quando sent iarrivare l’eccitazione , prendere l’iniziativa (anche solo a parole) fa miracoli!

: va bene, lo sappiamo. Non sembra una grande rivelazione eppure, per alcuni, è decisamente rivoluzionaria. Quante volte ti capita di “ ” al tuo il momento in cui farete l’amore? Pensaci bene: magari è un , nel quale sei stanca e non hai energie. O, ancora, il tuo in questo momento è e non ti senti pronta per fare l’amore. Nessuno dice che quando non vuoi ( ) ma sappi che, quando , (anche solo a parole) fa miracoli! anche l’occhio vuole la sua parte : ma non perché tu debba per forza avere il completino intimo più sensuale del mondo!

(Anzi: qui ti abbiamo detto cosa dovresti indossare, secondo gli uomini, per essere sensuale per davvero!).

L’idea è più quella di essere a tuo agio con il tuo corpo (sappiamo che è difficile) e di mostrarti in tutta la tua bellezza.

A quanto pare gli uomini non si concentrano su cellulite, rotolini (o mancanza dei tali) quando hanno di fronte qualcuno che è eccitato ed eccitante!

: ma non perché tu debba per forza avere il completino intimo più sensuale del mondo! (Anzi: qui ti abbiamo detto cosa dovresti indossare, secondo gli uomini, per essere sensuale per davvero!). L’idea è più quella di essere a tuo agio con il tuo corpo (sappiamo che è difficile) e di mostrarti in tutta la tua bellezza. A quanto pare gli uomini non si concentrano su cellulite, rotolini (o mancanza dei tali) quando hanno di fronte qualcuno che è eccitato ed eccitante! come si fa? Va bene, magari il tuo partner non te lo chiederà mai direttamente però siamo sicure che vorrebbe proprio sapere (veramente) “come si fa“.

Quante volte ti è capitato di cercare (silenziosamente) di indirizzare il tuo partner nel punto giusto?

Bene, basta ai silenzi: fagli vedere come si fa e come vorresti che fosse fatto!

LEGGI ANCHE –> Cinque esperienze che dovresti aver già fatto (e da provare assolutamente) tra le coperte: le conosci già?

spingersi oltre i limiti : e no, tranquilli, non intendiamo niente di troppo sconvolgente !

Potreste provare (però) a fare l’amore in maniera decisamente… selvaggia!

Basta qualcosa di piccolo (un paio di calze da sacrificare facendogliele rompere , una maglietta da strappare ) per rendere il vostro rapporto decisamente unico.

Fare un tentativo una volta non vi costa niente : e l’entusiasmo del rapporto vi ripagherà delle calze perse !

: e no, tranquilli, non intendiamo niente di troppo ! Potreste provare (però) a fare l’amore in maniera decisamente… selvaggia! Basta qualcosa di piccolo (un paio di da facendogliele , una da ) per rendere il vostro rapporto decisamente unico. Fare un una volta vi : e l’entusiasmo del rapporto vi ripagherà delle ! variazioni: basta alla solita solfa! Che abbiate deciso di farlo in cucina (qui ci sono le posizioni per voi) oppure con un cuscino di supporto (anche qui vi abbiamo spiegato come farlo), l’idea è proprio quella di smettere di fare sempre… le stesse cose!

Sorprendetevi a vicenda, facendo l’amore dove capita ed in maniere sempre diverse: la routine (te lo abbiamo spiegato qui) è un bene ma troppa può fare veramente dei danni!

Ora che conosci i trucchetti ed hai “imparato” come fare l’amore bene, non possiamo certo chiederti di rimanere ancora a lungo di fronte lo schermo!

L’idea di base, comunque, è proprio quella di sentire cosa vorrebbe il tuo partner (ognuno è diverso) e valutare quanto e come potrebbe influenzare anche la tua resa.

Siamo sicure che, tra uno scherzo, una maglietta strappata ed un cambio di posizioni, troverete la strada giusta per fare l’amore… al meglio!