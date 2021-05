Era Carol in Centovetrine, poi la drastica decisione: cosa fa oggi Marianna De Micheli

Carol in Centovetrine cambia vita: Marianna De Micheli, nota interprete, si reinventa velista. Il nuovo progetto su YouTube.

Il mare nasconde segreti imponderabili, che conosce solo chi ha la forza di viverlo fino in fondo. Lo sa bene Marianna De Micheli, attrice nota soprattutto per la partecipazione in Centovetrine dove interpretava Carol. Oltre alla soap tanti altri progetti e un’unica grande passione: la vela. Ama la barca, ancor di più il mare e ha deciso di partire. Una nuova vita per reinventarsi da quando teatri e produzioni sono ferme: se per un’interprete il telefono non squilla più, oppure squilla meno a causa della pandemia, è opportuno ritrovare sé stessi guardando altrove. E lei, nello specifico, ha scelto di guardare il mare perdendosi fra le sue onde e lo splendore delle acque cristalline: unico compagno di viaggio il suo gatto Jingjok, che in tailandese vuol dire geco. A raccontarlo è lei stessa sulle pagine di Vanity Fair.

“La vela mi ha dato tantissimo. Io sono dislessica e discalculica, chi più ne ha più ne metta, mi ha aiutato più di qualunque altro sport. È come fare un concentrato di 20 anni di psicoanalisi – racconta Marianna De Micheli – l’ho scoperta nel 2004. Il primo viaggio in solitaria l’ho fatto nel 2015, quando il mio fidanzato mi ha mollato e Centovetrine è finito, ero terrorizzata. Al mio ritorno ho scritto il libro: “Centoboline: diario di bordo di un’attrice passata dal set alla navigazione in solitaria”.

Carol in Centovetrine: Marianna De Micheli cambia vita

Veniamo ai giorni nostri: la seconda esperienza importante con la barca a vela, Marianna De Micheli, l’ha fatta durante il primo lockdown. Occasione che l’ha portata anche a ideare un format specifico: “Ho deciso di passare tutta la chiusura in barca con il gatto. Il mio fidanzato ha preferito restare a casa perché è più comodino, così ho cominciato a realizzare dei video su YouTube di vela e di mare”.

Nello specifico: “Sono passata dall’essere attrice, a diventare videomaker. Spero di far appassionare sempre più persone alla nautica. Circumnavigherò l’Italia (esperienza che ho già fatto una volta) postando un video ogni domenica alle 17.00 sul mio canale. Un progetto ambizioso che durerà due anni, il mio fidanzato mi raggiungerà quest’estate. Ci incontreremo in ogni porto. Romantico, no?” .