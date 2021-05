Vi ricordate la ragazza dagli occhi di ghiaccio di Amici? Il suo nome è Vanessa Collini ecco com’è diventata oggi e cosa fa.

Sono passati quasi 30 anni, per l’esattezza 29 da quando è andato per la prima volta in onda Amici di Maria De Filippi. Era il lontano 1992 e Maria aveva preso le redini del programma televisivo, che poi ha fatto la sua fortuna. Fino a quel momento “Amici” aveva una struttura completamente diversa, era un talk show e veniva condotto da Lella Costa.

Amici non aveva per nulla le sembianze di oggi. Il talk show infatti era strutturato con alcuni giovani ragazzi che discutevano su alcuni argomenti che riguardavano la loro generazione.

Insomma “Amici” fino a quel momento era un programma di attualità giovanile. Andava in onda il sabato pomeriggio e questi ragazzi sono ben presto diventati delle piccole “star”.

Tra questi ricordiamo ad esempio Roberto Maltoni, Camilla Capogrossi o Vanessa Collini, la ragazza dagli occhi azzurri che esprimeva sempre la propria opinione su tutto. A proposito di quest’ultima era uno dei personaggi centrali del programma. Ma molti si sono chiesti: che fine ha fatto oggi? e com’è diventata?

Vanessa Collini: ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita

I veri appassionati del programma fin dagli albori, ricorderà perfettamente alcuni nomi noti del talk show oltre che tutti i vincitori di Amici (ecco qui l’elenco completo).

Nel dettaglio Vanessa Collini, la ragazza dagli occhi azzurri che esprimeva sempre la propria opinione su tutto oggi lavora per la Fascino, la società di produzione televisiva italiana controllata al 50% da RTI e al 50 % dalla conduttrice Maria De Filippi.

Ebbene sì, Vanessa non ha mai abbandonato davvero il talk show nè Maria De Filippi. Vanessa è infatti spesso dietro ad alcuni dei programmi di successo in onda su canale 5 condotti da Maria, come “Uomini e Donne” o “Temptation Island”, che tornerà presto in onda e secondo alcune indiscrezione avrà come protagonisti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Inoltre è proprio Vanessa a scrivere nell’editoriale di apertura del Magazine “Uomini e Donne”, circa i protagonisti o le novità dei programmi.

Insomma per Vanessa quella breve ma intensa permanenza in tv è stata una buona opportunità, così come incontrare lungo il suo cammino Maria De Filippi. Se ci pensiamo sono davvero tante le persone a cui Maria ha dato la possibilità di realizzarsi, sia dietro le quinte che sul Palco. Una vera mamma “chioccia”. Nonostante siano passati più di 20 anni dal talk show pomeridiano di Maria in cui partecipava anche lei, possiamo dire che non è cambiata molto.