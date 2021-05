Sollevare gambe contro il muro, ecco perché tutti hanno iniziato a farlo

Sai che dovremmo fare esercizio fisico ogni giorno ma forse non sapevi dell’incredibile motivo per il quale dovresti sollevare le gambe quotidianamente.

Ogni giorno dovresti distenderti e sollevare le gambe contro il muro. Perché dovresti farlo? il motivo è davvero incredibile ma pare che funzioni davvero. Inizia anche tu.

Sollevare le gambe contro il muro, tutti i benefici

Se il tuo obiettivo è essere in salute ed in forma non dovresti più perdere altro tempo, corri a sollevare le gambe contro il muro può farti bene quanto un allenamento.

Fare un’attività fisica regolare è il primo consiglio dei medici, se non riusciamo a fare abbastanza esercizio dovremmo almeno trovare il tempo di percorrere 10.000 passi al giorno come da consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità oppure camminare velocemente, ma attenzione abbiamo scoperto esattamente per quanti minuti e a quale velocità dovresti camminare per ottenere dei benefici.

Tuttavia, non tutti riusciamo a fare sport ogni giorno, in questo caso vi confidiamo un’alternativa per rimanere in forma ed apportare dei benefici al nostro corpo.

Una semplice postura yoga, facilissima, da fare ovunque, he tutti possono fare e che non necessita di attrezzature speciali.

Si tratta dell’asana Viparita Karani, o meglio conosciuta postura della mezza candela. Coloro che la praticano su base giornaliera confermano tutti i suoi innumerevoli benefici.

Sei curioso di sapere come cambierà la tua vita praticando questo esercizio ogni giorno?

Innanzitutto riparerai il tuo sistema immunitario e ti libererai dell’affaticamento muscolare

inoltre stimolerai il tuo sistema immunitario e lo renderai più forte in caso dovesse trovarsi a fronteggiare delle malattie

metterai il tuo corpo nella condizione ottimale per contrastare stress ed ansia se mentre terrai le gambe sollevate respirerai profondamente

migliorerai il sonno

migliorerai la circolazione sanguigna e dirai finalmente addio a pesanti, caviglie gonfie, vene varicose e avrai gambe assottigliate e toniche

migliorerai la digestione e combatterai la stitichezza

riduce il dolore mestruale e lenisce i fastidi della menopausa

ridurrai una emicrania in atto

allungherai efficacemente gambe, schiena e collo

Davvero incredibile e lo è ancora di più se si pensa alla facilità con la quale ottenere questi benefici.

Non aspettare ancora, inizia oggi stesso a praticare questa postura ogni giorno. Evita di farlo solo nel caso in cui tu soffra di artrite o fibromialgia. Prima di andare a letto è il momento ideale per farla poichè ti ricordiamo che facilita il sonno. Il tempo di posa sufficiente è 10 minuti.