Se ti capita spesso di sognarti mentre sei intenta a mangiare dolci, forse il tuo inconscio vuole dirti qualcosa.

I dolci sono senza alcun dubbio una prelibatezza a cui in pochi riescono a resistere. Al contempo, per via del quantitativo di zuccheri, rappresentano anche una tentazione, spesso quando si è a dieta o si cerca di mantenere uno stile di vita sano.

Forse anche per questo può capitare spesso di sognarli e di vedersi mentre li si prepara o, cosa più comune, mentre si è intenti a mangiarli. Scopriamo, quindi, cosa può significare valutando gli stati d’animo spesso associati al sogno e cerchiamo così di conoscerci meglio.

Sogni di mangiare dolci? ecco cosa significa

La prima cosa da prendere in considerazione quando si vedono i dolci in sogno è il valore che gli si attribuisce nella vita di tutti i giorni. Attraverso questo aspetto si può infatti apprendere se il sogno indica un momento di frustrazione o di appagamento.

Se ad esempio si è a dieta e si sogna di mangiare dolci provando uno spiacevole senso di colpa, forse si teme di non riuscire a portare a termine quanto deciso. Se al contrario si prova piacere si sta vivendo un momento di appagamento di un desiderio che da svegli non si riesce a soddisfare.

LEGGI ANCHE -> Sogni spesso di andare o di trovarti in montagna? Ecco cosa significa

Se non si è a dieta, invece, forse l’abbondanza di dolci a tavola può indicare un bisogno di tenerezze o di amore. Gli esempi che si possono fare a riguardo sono tanti e che cambiano in base alle emozioni del sognatore, al vissuto del momento e a come si sente sia durante il sogno che una volta sveglio.

Questo genere di sogni può, infatti rappresentare anche desideri repressi o un amore che si insegue da tempo. Motivo per cui vale sempre la pena indagare a fondo quando il sogno si fa ricorrente.

Sognare di abbuffarsi

Quando in sogno ci si abbuffa di dolci, oltre che un bisogno fisico di zuccheri si potrebbe scavare più a fondo e scoprire che alle spalle c’è un bisogno di affetto e di dolcezza che al momento risulta mancante. In altri casi un sogno simile può indicare al sognatore un’estrema ingordigia che lo porta a divorare tutto ciò che fa senza mai godersi veramente quanto sta vivendo. In questo caso, la differenza la fanno le emozioni provate durante il momento onirico.

Se al contrario, nonostante la voglia, non si riesce a mangiare nulla, il significato potrebbe essere una bassa autostima che impedisce al sognatore di realizzarsi come vorrebbe.

Sognare di mangiare i dolci di nascosto

Tra i vari sogni legati ai dolci c’è quello in cui ci si trova a mangiarne di nascosto.

A meno che non sia una cosa che si fa spesso e che quindi è possibile rivedere mentre si dorme, ciò può indicare un senso di colpa per qualche piacere che ci si è tolti e che si ritiene di non meritare.

Sognare di mangiare dolci che hanno un altro sapore: cosa vuol dire?

Un sogno meno frequente ma che ha comunque un importante significato è quello relativo a dei dolci che vengono mangiati ma che si rivelano amari o con un sapore meno appagante di quanto si pensi. In questo caso il significato è da ricondurre quasi sempre a qualcosa che il sognatore sta vivendo e che si aspettava appunto diversa.

Un sogno che tante volte può quindi celare una delusione che si sta metabolizzando in qualche modo o che al momento non si è ancora stati in grado di ammettere a se stessi.

Sogni e numeri

Per chi ha voglia di scoprire quali sono i numeri associati ai sogni e ai dolci per poterli giocare, è importante ricordare che mangiare dolci si associa al numero 90 mentre i dolci in generale al 66 e una tavola imbandita di dolci al 6.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.