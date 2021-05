Lo sguardo di questo cane ti farà innamorare! Scatta un feeling particolare, che parte dagli occhi. Di che razza stiamo parlando? Scoprilo subito!

Il cane è il migliore amico dell’uomo. E’ la più grande verità. Resta fedele al suo padrone, anche nelle avversità. In oltre un anno di pandemia Covid-19 sono aumentate le adozioni dai rifugi. Molti italiani hanno voluto dare una seconda possibilità a cani meno fortunati, spesso già adulti.

Con i nostri cani abbiamo condiviso le lunghe giornate scandite da divieti e restrizioni. Ci hanno fatto compagnia, donandoci amore incondizionato. Con gli amici a quattro zampe, amiamo fare lunghe passeggiate all’aria aperta. E’ anche l’occasione in cui possano fare esercizio fisico, indispensabile per il loro benessere. Alcune razze sono sedentarie, tendono ad accumulare peso e hanno bisogno di muoversi, ogni giorno, almeno per 20-25 minuti.

In articoli precedenti abbiamo parlato di come scegliere le crocchette più adatte a seconda delle diverse razze. Abbiamo anche dato consigli utili per addestrare fai-da-te il cane al comando ‘vieni’, fondamentale per salvarlo da situazioni potenzialmente pericolose.

Ora, invece, vogliamo approfondire una curiosità interessante secondo la quale tra gli esseri umani e alcune razze canine scatta un feeling particolare. Ce n’è una con la quale è amore a prima vista. Lo dice la scienza. Scopriamo insieme qual è!

Ecco il cane che ti farà innamorare con il suo sguardo

Ci sono tantissime razze canine, ma ce n’è una che ha uno sguardo davvero irresistibile. Lo rivela uno studio scientifico. Stiamo parlando del carlino, cane di origini orientali raffigurato in tanti quadri famosi.

Il carlino è il cane da compagnia perfetto. La contessa Marina Ripa di Meana ne aveva addirittura 14. Questo esemplare, dall’aspetto un po’ buffo, è molto sedentario e tende ad accumulare peso, ecco perché bisogna fare attenzione alla sua alimentazione. Ha occhi grandi, tondi e sporgenti. Il suo sguardo è tenero e irresistibile.

Se ami i carlini, sappi che uno studio ha rivelato che questi cani riescono, più di altri, ad instaurare un contatto visivo con l’uomo. La Stampa.it ha parlato della ricerca condotta da alcuni scienziati dell’ Università Loránd Eötvös di Budapest. E’ stato evidenziato che i carlini sono più attenti allo sguardo dei loro padroni.

La ricerca ha coinvolto 130 cani di altrettante famiglie, tutti diversi per razza, comportamento e dimensioni della testa. I cani sono stati chiusi in una stanza, alla presenza del loro padrone e di un estraneo. I carlini, con una testa più piccola, hanno riconosciuto subito i loro padroni, guardandoli dritto negli occhi. Le altre razze, con teste più grandi, ci hanno impiegato più tempo.

La spiegazione è precisa e arriva da Zsófia Bognár, dottoranda della sopracitata università. “Una delle motivazioni – ha spiegato la studiosa – potrebbe risiedere proprio nella forma dei loro occhi. I cani dal muso schiacciato sono dotati di un’area nella retina più pronunciata, per cui potrebbero rispondere meglio agli stimoli nel campo centrale, il che potrebbe rendere più semplice stabilire il contatto con gli umani”.

Quindi il carlino riconosce subito e bene il proprio padrone. Ma è anche un cane molto tranquillo, che si adatta perfettamente all’ambiente domestico nel quale vive. E’ giocherellone, sveglio, attento. E’ molto intelligente ma anche testardo e pigro. Insomma è un cane tutto da coccolare, perfetto se si hanno dei bambini in casa. Se stai pensando di prendere un cane, magari il carlino potrebbe fare al caso tuo.