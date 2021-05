Belen Rodriguez perde la pazienza: “Basta, ti voglio vedere”

Belen Rodriguez dice basta e perde la pazienza sui social: “Basta, ti voglio vedere”. I fans solidali con lei. Ecco perchè!

Belen Rodriguez non vede l’ora di vedere la sua piccola Luna Marie. Ormai all’ottavo mese di gravidanza, la showgirl argentina sta contando i giorni che mancano al secondo appuntamento al buio più importante della sua vita. Dopo quello con Santiago, Belen arriverà all’appuntamento al buio con Luna Marie preparata, ma super emozionata.

Con una foto scattata alle Maldive durante il viaggio che si è concessa con il compagno Antonino Spinalbese, Belen ha annunciato di aver perso la pazienza. Super innamorata della sua bambina, la showgirl non vede l’ora di poter stringere la sua piccola principessa tra le braccia.

Belen Rodriguez e l’attesa per la nascita di Luna Marie: “Non ho più pazienza”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sempre più uniti e innamorati, sono ansiosi di conoscere la loro bambina e trascorrere con lei la prima estate. Mamma attenta e premurosa, dopo Santiago che ha compiuto otto anni lo scorso 9 aprile, Belen è pronta a crescere la sua piccola Luna Marie, tanto desiderata dai genitori.

Bellissima e con il pancione dove Luna Marie continua a muoversi mostrando ai followers della mamma il suo piedino, Belen annuncia di non vedere l’ora di conoscere la sua bambina. “Come tutte le donne incinta, al ottavo mese non abbiamo più pazienza!!! 😂 Ti voglio vedere!!!!”, scrive la showgirl argentina sotto la foto che vedete qui in alto.

Anche papà Antonino Spinalbese non vede l’ora di conoscere la sua piccola principessa. Se Belen ha già provato l’emozione di diventare mamma con la nascita di Santiago, Antonino Spinalbese che ha svelato cosa ha fatto Belen per lui, diventerà papà per la prima volta con la nascita di Luna Marie.

I fans, nel frattempo, cominciano ad immaginare a chi assomiglierà la piccola Luna e c’è chi è convinto che sarà un mix perfetto di mamma Belen e papà Antonino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Innamoratissima, sotto il post di Antonino che vedete qui in alto, Belen ha scritto: “Tu sei la persona più bella che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Te amo“.