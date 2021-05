Scopriamo di cosa si tratta, cosa prevede questa dieta chiamata dinner cancelling seguita da molti vip, infatti i risultati sono strepitosi!

La curiosità viene a tutte noi su come fanno a perdere peso i vip in poco tempo, spesso ci si sorprende del risultato. Non passa inosservato la bellezza e la forma fisica impeccabile delle star italiane e internazionali. Ci chiediamo spesso cosa mangiano e che sport praticano. Noi di CheDonna vi sveliamo i segreti dei vip, ci sono alcuni che seguono una particolare dieta perdendo diversi chili in poco tempo.

Dieta dei vip per perdere peso in poco tempo

Scopriamo che dieta seguono alcuni vip per perdere peso in poco tempo. Facciamo una premessa, leggere e incuriosirsi ci sta, ma ricordiamo che chiunque desideri perdere peso deve necessariamente affidarsi al nutrizionista. Solo lui sarà in grado di stilare una dieta adatta a voi.

I vip sono sempre alla ricerca di diete specifiche per poter perdere i chili in eccesso. La dieta che ha accomuna molti vip è la Dinner cancelling. Si tratta di una dieta specifica che non prevede il pasto serale, un vero e proprio digiuno intermittente che aiuta a perdere grasso corporeo.

Tra i vip che hanno seguito questa dieta c’è Fiorello, che ha dichiarato di tenersi in forma grazie a questo schema alimentare, proposto dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe. La dottoressa Cristina Tomasi, medico chirurgo, specializzata in Medicina Interna, spiega che il dinner cancelling è una forma di digiuno. Si sa che non può funzionare per tutti, ma per alcuni è stato davvero utile per perdere i chili di troppo.

Secondo la dottoressa questa dieta prevede tanti benefici, infatti saltando la cena anche tutti giorni non fa nulla, ma è da tener conto di alcune eccezioni. Infatti la dottoressa afferma che le donne gravide, che allattano, persone sottopeso o con patologie seguire questo tipo di dieta potrebbe esser un problema.

Certo che alla dieta va affiancato una regolare attività fisica, ma non si consiglia di praticare la sera per non affaticare troppo il corpo. Scopriamo qualcosa in più su questa specifica dieta.

Saltando il pasto serale si va a ridurre il grasso e aumenta l’energia, infatti aumenta anche la concentrazione. Non solo stimola la perdita di peso e di grasso corporeo, si abbassa anche il livello di colesterolo e riduce i processi infiammatori. Ma si ha anche un miglioramento della qualità del sonno. Ma questa dieta funzionerà solo se si presta attenzione ai restanti pasti durante il giorno. Basti pensare che se si prediligono cibi sazianti e leggeri poveri in grassi saturi e zuccheri sicuramente la dieta funzionerà. Quindi limitate il cibo spazzatura. Come qualsiasi dieta funzionerà solo se si segue uno stile di vita sano, regolare e praticando sport.

Chi segue questa dieta lo spuntino pomeridiano lo fa un pò più tardi del consueto orario, l’orario consigliato dovrebbe essere per le 17. Provate a mangiare uno yogurt magro o bere una bevanda che non sia troppo calorica, via libera con acqua e tè, senza però aggiungere dolcificanti.

Quindi in linea generale la dieta Dinner Cancelling prevede di eliminare il cibo solido dalle 17 di sera sino alla mattina successiva. Ma ricordate che dopo dovete bere molta acqua. Alla dieta va affiancata anche una regolare attività fisica anche una passeggiata di soli 30 minuti al giorno.