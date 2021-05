Cosa c’è di più bello di essere sdraiate in spiaggia a prendere il sole dopo un fresco bagno in mare? Dopo le privazioni alle quali siamo state sottoposte da un anno e mezzo a questa parte, la sola idea di una vacanza spensierata è normale renda euforiche. Vediamo oggi i cinque costumi interi must-have tra i più scintillanti e cool di stagione.

La scelta nei costumi ci fa propendere il più delle volte per dei bikini colorati, stringati e sensuali ma anche i costumi interi hanno il loro perché. Sono ottimi quando ci si sente meno in forma del solito, quando si ha la pelle molto chiara e delicata e si vuole procedere in modo graduale all’abbronzatura, quando si va in una spa, e quando si vuol essere in ordine anche per il momento aperitivo al bar in spiaggia (basterà aggiungere un paio di shorts o un pareo per completare l’outfit). Vediamo quindi i cinque modelli must-have più iridescenti del momento.

Cinque costumi interi must-have per l’estate 2021. Parola d’ordine: luminosità

Letteralmente pieno di specchietti, il costume di Pin-up Stars, nella prima foto, (disponibile sia su base bianca che dorata) vi farà notare di certo al vostro bagno preferito. Costa 150 euro, ha una pratica imbottitura estraibile, aderenza unica e taglio olimpionico. davvero l’ideale per ballare sotto il sole.

Sand Bikini propone un costume crème brulée che riflette la luce e vi farà apparire da subito più abbronzate, ottimo quindi per le più lente a prendere il tanto agognato colorito caldo. Super conveniente, il prezzo è di 60 euro e la sgambatura alta vi farà sembrare più slanciate.

Cangiante e metal silver è il costume intero firmato Diesel. Scontato del 15% si trova su Zalando a 92,99 euro anche in bianco e lilla ma questa opzione è la migliore. La schiena è totalmente scoperta, motivo per cui va indossato quando si ha già un discreto livello di abbronzatura e si vogliono eliminare i segni dei precedenti costumi legati dietro. In base alle recensioni delle clienti è meglio scegliere una tagli più piccola del solito.

Per le più romantiche sarà il costume metallizzato di Oséree a far breccia. Si sale di prezzo – visto che si parla in questo caso di 225 euro – ma il dettaglio glitter è irresistibile e sia lo scollo rotondo sul davanti che quello ad “U” sulla schiena rendono questo modello un must irrinunciabile alla nostra collezione da mettere in valigia.

L’ultimo brand di oggi è made in Uk e si chiama Oceanus Swimwear. Sul coloratissimo sito in stile californiano c’è l’imbarazzo della scelta ma a colpire, tra i capi interi, c’è questo delicato costume dal sapore retrò. L’Isadora lemon è il più costoso – 255 euro – ed essendo l’Oceanus un marchio abbastanza nuovo, si trova in vendita sul sito ufficiale ed in pochissimi negozi nel mondo siti in Ibiza, Los Angeles, Palm Beach e, naturalmente a Londra da Harrods.

L’importante come avete capito è risplendere. Al bando noiosi costumi interi neri, grigi o, ancora peggio, rovinati. C’è davvero un gran bisogno di libertà e di sentirci meravigliose in un luminoso costume nuovo.

Silvia Zanchi