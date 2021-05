Biscotto gelato: un dessert fresco da tenere sempre pronto in freezer!

Scopriamo come preparare in modo semplice e veloce un golosissimo biscotto gelato perfetto per le merende estive di tutta la famiglia.

Il caldo sta per arrivare e le merende potranno essere delle piacevole pause dolci ma rigorosamente fresche! Il gelato, senza dubbio il dessert più amato e per questo vogliamo proporvi una ricetta davvero semplice e veloce per preparare un biscotto gelato che conquisterà tutti al primo morso.

Il biscotto protagonista di questa ricetta sarà l’Oro Saiwa, amatissimo da tutte le famiglie italiane. Scopriamo come trasformarlo in un buonissimo gelato!

Biscotto Gelato: gli ingredienti e la ricetta da seguire passo dopo passo

La ricetta del biscotto gelato nasce dalla passione della food blogger Ester Orticelli della pagina Instagram cucinaconziata che ci descrive questa ricetta dolce e fresca come ideale per dare il benvenuto alla bella stagione:

“Sta arrivando la bella stagione, il freddo se ne va e con lui anche la voglia di accendere il forno. Ecco la soluzione: BISCOTTO GELATO”

Perché dovreste preparare questo biscotto gelato? Perché è:

FRESCO

ESTIVO

PRONTO IN POCHI MINUTI

FATTO IN CASA

Gli ingredienti

Per preparare il biscotto gelato, avrete bisogno di:

500 ml di panna da montare già zuccherata

150 grammi di yogurt greco (al caffè)

64 biscotti oro saiwa

1/2 cucchiai di zucchero a velo

latte quanto basta

Il procedimento

In una ciotola preparare la crema montano la panna fredda con l’utilizzo delle fruste elettriche. Dopo aver montato la panna aggiungervi lo zucchero a velo, lo yogurt e continuare a montare con le fruste elettriche. Quando la crema sarà diventata piuttosto soffice si potrà mettere in frigorifero per qualche minuto.

Nel frattempo inzuppare nel latte i biscotti e adagiarli su una teglia da forno in alluminio. A questo punto si potrà adagiare una pallina di crema su ogni biscotto livellandola con l’aiuto di una spatola o di un cucchiaio e ricoprire con un altro biscotto inzuppato nel latte.

Mettere i biscotti in freezer per circa 3 ore o meglio per una notte intera. L’operazione potrà essere ripetuta per una seconda teglia. Dopo aver riposato in freezer i biscotti potranno essere divisi fra loro con un coltello e tenuti pronti per essere consumati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Orticelli (@cucinaconziata)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Orticelli (@cucinaconziata)