Annamaria Malipiero, dal successo di Vivere all’amore con Francesco Nuti. Cosa fa oggi l’attrice e come è diventata, foto.

Annamaria Malipiero è un’attrice italiana diventata famosissima con una delle soap opera italiane più amate dal pubblico ovvero Vivere. Nella soap interpretava Rebecca Sarpi. Successivamente ha recitato anche in Centovetrine dove interpretava il ruolo di Rebecca Sterling.

La carriera di Annamaria Malipiero, poi, è andata avanti. L’attrice ha lavorato in altre importanti fiction italiane come Il bene e il male, Nebbie e Delitti 3 e Furore. Nel 2021 entra a far parte del cast di Un posto al sole dove interpreta Lidia Arena. Annamaria Melipiero ha vissuto un’importante storia d’amore con Francesco Nuti da cui ha avuto una figlia, Ginevra.

Annamaria Malipiero, l’amore con Francesco Nuti e la figlia Ginevra

Annamaria Malipiero ha vissuto un’importante storia d’amore con Francesco Nuti. La loro relazione è durata otto anni ed è stata coronata dalla nascita di una figlia, Ginevra. In un’intervista rilasciata il 25 febbraio 2020 a Vieni da me, l’attrice ha raccontato di aver conosciuto Francesco Nuti grazie alla madre. Dopo un lungo corteggiamento si sono fidanzati e Ginevra è stata fortemente voluta.

L’attrice, ai microfoni di Caterina Balivo nel 2020, ha parlato anche del periodo buio di Francesco Nuti.

«Francesco ha passato un lungo periodo “blu”, come lo chiamava lui. Io ci sono sempre stata. Già quando lo avevo conosciuto aveva affrontato dei periodi difficili. La depressione non derivava dalla separazione, è per il periodo nero che i suoi film non sono andati bene: non riusciva ad avere idee, non stava bene. Ma il suo non stare bene risaliva ad anni prima», raccontava l’attrice.

Successivamente la Malipiero si è rifatta una vita con un nuovo compagno da cui ha avuto altri due figli: “Un ragazzo pieno di vita, arrivavo da un momento faticoso e questo ragazzo mi ha travolta con la sua simpatia ed il suo animo generoso. Sono nati due figli, con Ginevra sono andati d’amore e d’accordo. Il nostro rapporto poi finì, tornai a Roma con tutti i miei figli ma comunque in rapporti civilissimi. Tre-quattro anni fa si è ammalato e purtroppo non ce l’ha fatta”, aveva raccontato a Caterina Balivo.